Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα... νέα ήθη επιβάλλουν φέτος στην ΑΑΔΕ να ενεργοποιήσει στις 2 Ιουλίου την αυτόματη υποβολή των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων για 1,3 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές. Το διάστημα από τις 2 Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου μπορεί να αξιοποιηθεί από τους φορολογουμένους για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς κυρώσεις.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΑΑΔΕ εξέδωσε σχετική απόφαση με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Η Αρχή ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις συζύγων οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δηλώσεις, τότε θα προσυμπληρώσει κοινή δήλωση



Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος ελέγξει την δήλωση του και διαπιστώσει ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να προστεθούν έχει 2 επιλογές. Είτε υποβάλει από μόνος του τη δήλωση είτε το ...αφήνει και το κάνει στις 2 Ιουλίου η ΑΑΔΕ από μόνη της ( οίκοθεν στην υπηρεσιακή αργκό).



Αν κρίνει ότι λείπουν στοιχεία τότε πρέπει να τα αλλάξει– κάποιοι κωδικοί δεν αλλάζουν με το...χέρι όπως οι μισθοί και οι συντάξεις όπου απαιτείται η επικοινωνία με τον εργοδότη και τον ΕΦΚΑ αντίστοιχα ώστε να αποστείλουν τα στοιχεία που πρέπει στην ΑΑΔΕ και μετά να συμπληρωθούν στην φορολογική δήλωση- και να υποβάλει στη συνέχεια τη φορολογική δήλωση.



ΠΡΟΣΟΧΗ μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φορολογούμενοι στο γεγονός ότι αν τροποποιήσουν τη δήλωση και την αποθηκεύσουν χωρίς να την υποβάλουν, τότε το σύστημα στις 2 Ιουλίου θα υποβάλει αυτόματα όχι την τροποποιημένη δήλωση αλλά την αρχική!!! Υπάρχει βέβαια και το χρονικό περιθώριο μετά ως τις 26/7 για να τροποποιήσουν ξανά.



Η άμεση υποβολή της φορολογικής δήλωσης συμφέρει δύο κυρίως κατηγορίες φορολογουμένων. Αφενός όσους έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό οπότε είναι δικαιούχοι επιστροφής φόρου. Αφετέρου όσους χρειάζονται το εκκαθαριστικό για να λάβουν κάποιο επίδομα ή άλλη παροχή ή για να συνάψουν ένα δάνειο.



Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει να ενημερώνει τους φορολογουμένους ότι από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα μπορούν και μέσω της εφαρμογής myAADE να κατεβάσουν το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης, αλλά και τις δηλώσεις τους και τα εκκαθαριστικά τους. Το σημείωμα προεκκαθάρισης περιέχει μεταξύ άλλων:

-Το φορολογικό αποτέλεσμα

-Τα στοιχεία που έλαβε υπόψη η ΑΑΔΕ για την προσυμπλήρωση της δήλωσης

Από φέτος δεν μπορεί να γίνει υποβολή φορολογικής δήλωσης αν πρώτα ο φορολογούμενος δεν έχει καταχωρίσει τον IBAN. Φόρος που δεν υπερβαίνει τα 30€ δεν βεβαιώνεται όπως δεν επιστρέφεται και φόρος που δεν ξεπερνά τα 5€.

Πηγή: skai.gr

