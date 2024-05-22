Mε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 395.125 ευρώ στην πολυεθνική εταιρεία «HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε».

Έπειτα από ελέγχους που διενήργησε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023 σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Η παράβαση αφορά καθαριστικά προϊόντα (απορρυπαντικά και άλλα) ευρείας κατανάλωσης.

Όπως προέκυψε από τη διενέργεια επισταμένων ελέγχων, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ήταν μεγαλύτερο απ’ αυτό που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Το συνολικό όφελος που θα αποκόμιζε η εταιρεία ανέρχεται σε 197.561,54 ευρώ. Επομένως το πρόστιμο ορίζεται στο διπλάσιο του προσδοκώμενου οφέλους για το σύνολο των προϊόντων για τα οποία διαπιστώθηκε παράβαση σύμφωνα με το νόμο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αδιάκοπη ένταση και αποφασιστικότητα. Όποιος παραβιάζει το νόμο για την αθέμιτη κερδοφορία εντοπίζεται και τιμωρείται με βαριά πρόστιμα.Τα πρόστιμα επιβάλλονται, δημοσιοποιούνται και εισπράττονται χωρίς καμία εξαίρεση όσο μεγάλες εταιρίες και αν αφορούν ακόμη και πολυεθνικές. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες αντιμετώπισης του πληθωρισμού και της στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια».

Πηγή: skai.gr

