Motor Oil: Πρόταση εξαγοράς της Ηλέκτωρ έναντι 114,7 εκατ. ευρώ

Σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάκτωρ για την απόκτηση της Ηλέκτωρ βρίσκεται η Motor Oil. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διαπραγματεύσεις αφορούν το 94,44% των μετοχών της Ηλέκτωρ που ελέγχει η Ελλάκτωρ -είτε η ίδια είτε θυγατρικές της.

Στο πλαίσιο αυτό η Motor Oil απέστειλε σήμερα προσφορά, η οποία υπόκειται σε όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 114,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως για την υπογραφή της συναλλαγής εκκρεμεί η οριστικοποίηση της σύμβασης αγοράς των μετοχών της Ηλέκτωρ υπό όρους αμοιβαία αποδεκτούς από τα δύο μέρη καθώς και η λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων των δύο μερών.

Πηγή: skai.gr

