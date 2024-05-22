Αρχίζει η διαδικασία προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και να διαρκέσει πέντε χρόνια.

Το σχέδιο μετά από συμφωνία με το τον Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προβλέπει τη μετατροπή του 60% της έκτασης σε Μητροπολιτικό Πάρκο με πυκνή φύτευση. Το νέο εκθεσιακό κέντρο θα δημιουργηθεί γύρω από το Παλαί ντε Σπορ και αναμένεται να είναι το πιο βιοκλιματικό της Ευρώπης όταν ολοκληρωθεί.

Η ολοκλήρωση των μελετών αναμένεται μέσα στο 2025 για να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τα έργα της ανάπλασης.

Για το πρότζεκτ θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους €300.000.000 με τη δημόσια συμμετοχή να ξεπερνά το 1/3 του προϋπολογισμού του έργου.

Στην γωνία Αγγελάκη με Εγνατία θα δημιουργηθεί ξενοδοχείο με υπόγειο πάρκινγκ 1.300 θέσεων στάθμευσης. Παράλληλα, θα αναδειχθούν εγκαταστάσεις, που θα ενισχύσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης όπως το Μουσείο MOMus, το Μουσείο Ιστορίας ΔΕΘ και το Παλαί Ντε Σπορ.

O δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΘ-HELEXPO διασφαλίζεται οριστικά, καθώς η εταιρεία παραμένει 100% θυγατρική του Υπερταμείου.



Πηγή: skai.gr

