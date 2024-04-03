Πρόσκληση στρατεύσιμων με τη Β’ ΕΣΣΟ 2024

Πρόσκληση στρατεύσιμων με τη 2024 Β' ΕΣΣΟ να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό στις 8 και 9 Μαΐου 2024 και στις 13, 14 και 15 Μαΐου 2024, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, καλούνται:

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (έτος γέννησης 2005) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Πειραιά, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2001 έως και 2026 (έτη γέννησης 1980 έως και 2005) από όλους τους νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Ιανουαρίου 2024.

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της υποπαραγράφου 1α του παρόντος, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1η Φεβρουαρίου 2024 έως και 30 Απριλίου 2024.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη 13, 14 και 15 Μαΐου 2024, στο Κέντρου Εκπαίδευσης στον Πόρο Τροιζηνίας, εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, ή έχει κριθεί κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα από Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτοί θα παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 - Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο 8 και 9 Μαΐου 2024. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάταξης στις ανωτέρω ημερομηνίες, παρουσιάζονται στo Κέντρο Εκπαίδευσης στον Πόρο, αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, για λήψη σχετικών οδηγιών.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:

α. Αποδεικτικά / δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ τους καθώς και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η μισθοδοσία τους.

β. Αρνητικό τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 48 ώρες πριν από την ημέρα παρουσίασής τους.

γ. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι θα παραλάβουν τα Σημειώματα Κατάταξής τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.stratologia.gr/ με χρήση κωδικών taxisnet. Οι στρατεύσιμοι που δεν διαθέτουν κωδικούς taxisnet, θα πρέπει να προβούν σε έκδοση τους, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.aade.gr.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.stratologia.gr/.

