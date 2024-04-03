Τριαντόπουλος: Συνεργαζόμαστε με το ΤΕΕ για αναμόρφωση της στεγαστικής συνδρομής

Στην αποκατάσταση των σεισμοπαθών πληγέντων στον Δήμο Τυρνάβου από τον σεισμό του Μαρτίου το 2021, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Λάρισας και αντιπρόεδρο της Βουλής, Γεώργιου Λαμπρούλη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τριαντόπουλος σημείωσε ότι για τους πληγέντες από τις καταστροφές στον Δήμο Τυρνάβου -στο Δαμάσι- και στην ευρύτερη περιοχή, «η πρώτη αρωγή ουσιαστικά έναντι στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες της Θεσσαλίας έφτασε τα 6 εκατ. ευρώ και ο αριθμός των δικαιούχων σχεδόν τους 900». «Δόθηκε λοιπόν, έτσι, μία πρώτη στήριξη στους πληγέντες της περιοχής έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Και το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής υλοποιείται. Μέχρι τώρα, όσον αφορά τα επισκευάσιμα κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό, έχουν υποβληθεί 261 αιτήσεις για έκδοση άδειας, εκ των οποίων έχουν εκδοθεί 38 άδειες. 21 αιτήσεις τέθηκαν στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, για μία σειρά από λόγους, ενώ οι υπόλοιποι φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις και λάθη ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία οι αρμόδιοι μηχανικοί έχουν ενημερώσει τους ιδιοκτήτες εγγράφως», υπογράμμισε ο κ. Τριαντόπουλος.

Σχετικά με τα κατεδαφιστέα κτίρια, όπως είπε, έχουν υποβληθεί 152 αιτήσεις για ανακατασκευή και έχουν προχωρήσει οι 97. «Και σε αυτή την περίπτωση οι υπόλοιπες αιτήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι αιτούντες. Παρατηρείται, λοιπόν, πως υπάρχει ακόμη, ως ένα βαθμό, ζήτημα όσον αφορά τις ελλείψεις και λάθη στους φακέλους.

Επομένως, το σημαντικότερο τη δεδομένη στιγμή είναι να προχωρήσουν οι δικαιούχοι άμεσα στην υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν από τους φακέλους τους. Όταν οι φάκελοι είναι πλήρεις και είναι ορθοί, εκδίδονται οι σχετικές άδειες από την αρμόδια υπηρεσία, τη ΓΔΑΕΦΚ», σημείωσε.

Ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που έχουν ανακύψει όσον αφορά τη χορήγηση του άτοκου δανείου. «Παρ' όλο που το κράτος επιχορηγεί το επιτόκιο, παρ' όλο που παρέχει εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, δεν προχωράει η στήριξη από τις τράπεζες. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το Δαμάσι. Αφορά και τις άλλες περιοχές και όλο το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής. Ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο πριν από λίγους μήνες και εντόπισα ότι το τραπεζικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο που προβλέπει το σχήμα. Και επεξεργαζόμαστε λύσεις και σχετικές κινήσεις», επισήμανε.

Παράλληλα, όπως τόνισε, με την στεγαστική συνδρομή, ενεργοποιήθηκε και η κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. «Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και καταβλήθηκε η προκαταβολή κρατικής αρωγής ύψους 318.000 ευρώ σε 177 δικαιούχους του νομού Λάρισας για τον σεισμό. Εκδόθηκε και η απόφαση για την επιχορήγηση, ύψους 800.000 ευρώ, σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιπλέον. Και έχουν χορηγηθεί από αυτά οι 570.000 ευρώ προς περίπου 100 δικαιούχους. Η αρμόδια υπηρεσία αναμένει στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα. Επίσης, το Δαμάσι το εντάξαμε -εκ των υστέρων- και στο ειδικό σχήμα του υπουργείου Ανάπτυξης για τη στήριξη των απωλειών που είχαν στο εισόδημά τους οι επιχειρήσεις όπου, 33 επιχειρήσεις έλαβαν 184.000 ευρώ στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά, το μεγάλο ζητούμενο είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησης του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής ώστε να καταφέρουν οι πολίτες να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε όλοι να εργαζόμαστε», σημείωσε.

Ο υφυπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την δευτερολογία του συνέχισε σημειώνοντας: «Δεν θέλουμε οι πολίτες να μένουν σε κοντέινερ. Γι' αυτό και έχουμε προβεί σε μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο» και προσέθεσε ότι «τώρα χορηγούνται πόροι που καμία σχέση δεν έχουν με ό,τι χορηγούνταν στο παρελθόν». «Δίνουμε πόρους για να μπορέσουν όλοι οι πολίτες να πάνε εγκαίρως να κάνουν τους φακέλους τους, να χτίσουν το σπίτι τους όπως θέλουν, να το επισκευάσουν όπως θέλουν οι ίδιοι με την κρατική αρωγή. Με τους πόρους του κράτους. Για αυτό και θα πρέπει να υποβάλλουν τους φακέλους. Στην περίπτωση του Δαμασίου υπάρχει σημαντικός αριθμός φακέλων και δικαιολογητικών σε εκκρεμότητα, καθώς υπάρχουν ζητήματα ελλείψεων» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Καταλήγοντας επισήμανε: «Το σχήμα και η αρμόδια υπηρεσία μετακινήθηκαν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει μία συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ώστε να μεταρρυθμίσουμε και να αναμορφώσουμε ριζικά το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής. Άμεσα θα υπάρξουν νεότερα και σχετικές ανακοινώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

