Έρχονται νέες πληρωμές για αγρότες- Ποιες ενισχύσεις θα πληρωθούν και πότε

Μήνας πληρωμών είναι για τους αγρότες ο Απρίλιος αφού μετά την πληρωμή της προκαταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Αγροτικό Πετρέλαιο, ύψους 41 εκατ. ευρώ σε 300.000, που θα ανακουφίσει σημαντικά τα κόστη των καυσίμων, μεγάλες πληρωμές ετοιμάζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν το Πάσχα

Έρχονται νέες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν το Πάσχα, ενώ σήμερα Τρίτη (2/4) θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της προκαταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο Αγροτικό Πετρέλαιο, ύψους 41 εκατ. ευρώ, σε 300.000 αγρότες.

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν το Πάσχα

Διόρθωση της ενιαίας ενίσχυσης του 2023, με πληρωμή πριν από το Πάσχα.

Πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων ύψους 245 εκατ. ευρώ πριν από το Πάσχα.

Άνοιγμα, σήμερα, της πλατφόρμας για το ΟΣΔΕ.

Πληρωμή των οικολογικών σχημάτων, ύψους 425 εκατ. ευρώ, πριν από το Πάσχα,

Εκκαθάριση των 16.500 δεσμευμένων ΑΦΜ, ύστερα από έλεγχο

Πηγή: skai.gr

