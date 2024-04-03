ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δυσκολεύονται να πληρώσουν τα μηνιαία έξοδα

Λογαριασμός
ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκιο, λογαριασμούς και δόση δανείου

Σύμφωνα με την έρευνα το 26,1% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας.

Δυσκολίες στην πληρωμή ενοικίου, δόσης δανείου και παγίων λογαριασμών αντιμετωπίζει το 47,3% των ελληνικών νοικοκυριών ενώ σε ποσοστό 44,3% δηλώνουν αδυναμία αντιμετώπισης εκτάκτων αλλά αναγκαίων αναγκών σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ποσοστό αυτό ήταν πέρυσι μειωμένο κατά 0,2% σχέση με το 2022.

