ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δυσκολεύονται να πληρώσουν τα μηνιαία έξοδα

Δυσκολίες στην πληρωμή ενοικίου, δόσης δανείου και παγίων λογαριασμών αντιμετωπίζει το 47,3% των ελληνικών νοικοκυριών ενώ σε ποσοστό 44,3% δηλώνουν αδυναμία αντιμετώπισης εκτάκτων αλλά αναγκαίων αναγκών σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος της ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με την έρευνα το 26,1% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας.
Το ποσοστό αυτό ήταν πέρυσι μειωμένο κατά 0,2% σχέση με το 2022.
Πηγή: skai.gr
