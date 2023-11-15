Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το φορολογικό νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στη δημοσιότητα δεν περιελάμβανε ιδιαίτερες εκπλήξεις στα 48 άρθρα του σε σχέση με όσα είχε ήδη παρουσιάσει το υπουργείο οικονομικών.

Εκτός από το άρθρο 29 που αφορά την έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων, μέτρο το οποίο ισχύει από το 2020. Στο παρόν όμως νομοσχέδιο επιχειρείται διπλό λίφτινγκ στο μέτρο προκειμένου να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό ώστε να τονωθεί η αγορά ακινήτων σε μια περίοδο όπου το πρόβλημα της έλλειψης στέγασης βρίσκεται σε έξαρση.

Με το τρέχον καθεστώς, τον φόρο μειώνουν μόνο οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική ή ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Δηλαδή τον φόρο μειώνουν μόνο οι εργασίες, τα «εργατικά». Πλέον με το άρθρο 29 σε μείωση φόρου οδηγούν ΚΑΙ οι αγορές των αναγκαίων για τις εργασίες υλικών. Αυτή είναι η πρώτη σημαντική αλλαγή.

Ταυτόχρονα όμως αυξάνεται σημαντικά και η μείωση του φόρου.

Το παλιό καθεστώς προέβλεπε ότι ο φόρος μειώνεται στο 40% των δαπανών με ανώτατο όριο δαπανών τις 16.000€. Δηλαδή η ανώτατη μείωση φόρου ήταν 6.400€ η οποία στη συνέχεια μοιραζόταν στα 4 επόμενα των εργασιών έτη. Δηλαδή κάποιος που έκανε εργασίες 16.000€ το 2023 θα είχε για τα έτη 2024,2024,2026 και 2027 έκπτωση φόρου 1600€/έτος.

Η νέα ρύθμιση αφαιρεί το περιοριστικό 40% επομένως η μείωση φόρου μπορεί να φτάσει τις 16.000€, και θα μοιράζεται στα επόμενα 5 και όχι 4 χρόνια. Στο προηγούμενο παράδειγμα δηλαδή , για εργασίες+υλικά πια 16.000€ το 2023, η μείωση φόρου θα είναι 3.200€ για κάθε έτος της περιόδου 2024-2028!!!

Οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος την έκπτωση φόρου δεν αλλάζουν:

-Να υπάρχουν αποδείξεις και νόμιμα παραστατικά για τις εργασίες και την αγορά των απαραίτητων υλικών και η εξόφληση τους να έχει γίνει ηλεκτρονικά ( πιστωτικές,χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες , web banking)

-Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να μην έχουν εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας (δεν μπορείς να φοροαπαλλαγείς 2 φορές από την ίδια δαπάνη)

-Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης να αφορούν κτίρια τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε προγράμματα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλες δράσεις επιχορήγησης.

Για την λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εξής:

-Τοποθέτηση/Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

-Τοποθέτηση/Αντικατάσταση υδραυλικής εκατάστασης

-Συντήρηση/Επισκευή στέγης

-Επισκευή τοιχοποιίας

-Βάψιμο εσωτερικό και εξωτερικό

-Αναβάθμιση-Εγκατάσταση αναλκυστήρα

-Αλλαγή/Επισκευή δαπέδων

-Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης

-Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων οι δαπάνες που αναγνωρίζονται είναι :

-Εγκατάσταση/Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και διατάξεων ελέγχου

-Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων

-Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων (για πολυκατοικίες)

-Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

-Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

-Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα





Πηγή: skai.gr

