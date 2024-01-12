Πόσο αυξάνονται οι εισφορές των μη μισθωτών - Πώς επηρεάζονται από τον πληθωρισμό

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε λίγες ώρες (12 το μεσημέρι) η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τον προϋπολογισμού και του Δεκεμβρίου κι έτσι θα αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον πληθωρισμού του 2023.



Και μαζί με την εικόνα του πληθωρισμού, περίπου 1,2εκατ ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι θα μάθουν και την αύξηση των εισφορών τους. Για τελευταία φορά φέτος το ύψος των αυξήσεων στις εισφορές καθορίζεται από την αύξηση του πληθωρισμού καθώς από του χρόνου ο καθοριστικός παράγοντας θα είναι η αύξηση των μισθών του προηγούμενου έτους.

Με βάση την πορεία του πληθωρισμού έως τώρα, είναι δεδομένο πώς η αύξηση των εισφορών θα είναι πολύ μικρότερη από το 9,6% της περσινής.



Στον προϋπολογισμό του 2024, το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβλέψει μια ετήσια αύξηση του πληθωρισμού 3,9%. Όλες οι αναλύσεις, μεταξύ άλλων και της ΕΚΤ, έκαναν λόγω για αύξηση του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο όμως δεν γίνεται λόγος για κάτι θεαματικό που θα μπορούσε να «πετάξει» την οδό Νίκης έκτός προβλέψεων της. Στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε για μια αύξηση 4% περίπου.



Μια τέτοια αύξηση οδηγεί σε αύξηση των εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους από 9€ έως 24€ ανάλογα με την κλάση εισφορών κύριας ασφάλισης την οποία έχουν επιλέξει. Οι αυξήσεις για τους αγρότες κυμαίνονται από 5€ έως 15€. Η αύξηση αφορά τους κλάδους κύριας σύνταξης, επικουρικής, εφάπαξ, τον κλάδο ασθένειας και επιπρόσθετα για τους αγρότες τον λογαριασμό αγροτικής εστίας.



Με βάση τα παραπάνω οι ασφαλιστικές κατηγορίες κύριας ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους διαμορφώνονται ως εξής :

1η κατηγορία 230€ à239€

2η κατηγορία 276€ --287€

3η κατηγορία 331€ à344€

4η κατηγορία 398€ à413€

5η κατηγορία 477€ à496€

6η κατηγορία 620€ à644€

Ομοίως για τους αγρότες θα ισχύσουν οι εξής αυξήσεις :

1η κατηγορία 137€ à142€

2η κατηγορία 164€ à170€

3η κατηγορία 197€ à205€

4η κατηγορία 236€ à246€

5η κατηγορία 285€ à296€

6η κατηγορία 371€ à386€



Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προστεθούν και τα 10€ της εισφοράς υπέρ ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ – η οποία ΔΕΝ αυξάνεται.

Τα ειδοποιητήρια με τις νέες αυξημένες εισφορές των μη μισθωτών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ στο τέλος Φεβρουαρίου.



Οι ασφαλισμένοι έχουν έως τις 31 Ιανουαρίου για να διαλέξουν την κατηγορία ασφάλισης. Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας συνδέεται άμεσα με το ύψος της τελικής σύνταξης. Η πιο φθηνή κατηγορία – την οποία διαλέγουν σχεδόν 9/10 οδηγεί σε πολύ χαμηλές συντάξεις. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κλάσης μέσα στη χρονιά αλλά η αλλαγή τίθεται σε ισχύ από τον επόμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.