Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) “Global Money Week” (GMW), πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης, με θέμα τις ασφαλείς πληρωμές και την προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες.

Προσέχουμε πού κάνουμε κλικ και προστατευόμαστε από τις ηλεκτρονικές απάτες. Η Τράπεζα της Ελλάδος με σύμμαχο τη "5 Minute Mum" διαδίδει το μήνυμα: Τι κάνουμε για να προστατευτούμε;

Δείτε το βίντεο:

Τι είναι η Global Money Week -Ο ρόλος της ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εθνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) "Global Money Week" (GMW). Πρόκειται για μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης των νέων για θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Η εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης των νέων για βασικές οικονομικές έννοιες με στόχο τη σταδιακή απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων. Το GMW ξεκίνησε το 2012, διοργανώνεται κάθε χρόνο το Μάρτιο και έχει καταφέρει να προσεγγίσει περισσότερα από 60 εκατ. παιδιά και νέους σε 176 χώρες παγκοσμίως.

GMW2024

Tο 2024 το GMW πραγματοποιείται την εβδομάδα από 18 έως 24 Μαρτίου 2024 και έχει θέμα "Protect your money, secure your future", εστιάζοντας στην ασφάλεια των χρημάτων και στην υπεύθυνη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών με επίγνωση πιθανών κινδύνων, όπως οι ηλεκτρονικές απάτες, οι απάτες πληρωμής, το phishing κ.ά.

Παράλληλα με τις δικές της δράσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνικός συντονιστής του GMW, ενημερώνει τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και ενθαρρύνει οικονομικούς φορείς και οργανισμούς να συστρατευθούν στην ευρύτερη προσπάθεια για την προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, με τελικό στόχο την οικονομική ευημερία των πολιτών και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος

*Η Μονάδα Επικοινωνίας της Τράπεζας της Ελλάδος θα υλοποιήσει τις προσεχείς ημέρες εκστρατεία ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενη στο νεανικό κοινό, μέσω της δημιουργίας σύντομου video με θέμα τις ασφαλείς πληρωμές και την προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες. Η εκστρατεία θα υποστηριχθεί από ενημερωτικό υλικό με τίτλο «Πώς προστατεύομαι από τις ηλεκτρονικές απάτες».

*Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος δημιούργησε φέτος μια εκπαιδευτική δράση, εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεσή του με τίτλο «Πληθωρισμός», σε συνδυασμό με τη μόνιμη προτροπή του GMW "Learn, Save, Earn" και την ειδικότερη θεματική για το 2024 "Protect your money, secure your future".

Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Προσέχω... λόγω τιμής!» απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλη ομάδα ενδιαφερομένων. Έννοιες όπως το «χρήμα», η «αγοραστική δύναμη» και η «σταθερότητα των τιμών» παρουσιάζονται με βιωματικό τρόπο στους επισκέπτες του, με στόχο στο τέλος της επίσκεψής τους να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο του πληθωρισμού και την επίδρασή του στην αγοραστική τους δύναμη, καθώς και να μάθουν όλα όσα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες στην κατεύθυνση της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών.

*Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση νέου βιβλίου με τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Οικονομίας για εφήβους». Συγγραφέας είναι ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νικόλαος Δ. Φίλιππας. Η έκδοση αυτή αποτελεί τη συνέχεια του πρωτότυπου λεξικού χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης «Αλφαβητάρι της οικονομίας», που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Φορείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο GMW2024 και πραγματοποιούν ανάλογες δράσεις:

(με αλφαβητική σειρά)

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, www.eaee.gr

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), https://eeke.gr

Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), https://eedadp.com

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, https://www.hba.gr

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, https://www.gfli.gr

ActionAid, https://actionaid.gr

Alpha Bank, https://www.alpha.gr

CEPAL, https://cepal.gr

DoValue, https://dovaluegreece.gr

Ergo Academy, https://www.ergo.academy

Στην κοινή προσπάθεια συνεισφέρουν επίσης και άλλοι οργανισμοί όπως: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Παιδικά Χωριά SOS, Get Involved, Women on Top, Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ.ά.

