ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τον Ιανουάριο

Σε 3,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιανουάριο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,01 δισ. ευρώ και μείωση 18,4% σε σχέση με το Δεκέμβριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 4,07 δισ. ευρώ.

Με βάση επίσης τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών το 2023 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,8%).

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,7%).

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,6%).

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,6%).

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%)

Για τις επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 είναι:

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (26,8%)

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (21,5%)

Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (18,2%)

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (12,8%)

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (10,6%)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (10,3%)

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε 0,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,83 δισ. ευρώ και μείωση 34,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,32 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (7,1%)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (6,7%)

H περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών είναι αυτή της Δυτικής Ελλάδας (1,4%)

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε 1,13 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,01 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε 0,43 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,40 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

