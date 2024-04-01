Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει τον φόρο των ελεύθερων επαγγελματιών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πεντακόσιοι εξήντα χιλιάδες αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό και περίπου άλλοι τόσοι που λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα τουλάχιστον 18 επιδόματα που επηρεάζονται από την εξέλιξη του, είδαν σίγουρα με καλό μάτι την αύξηση του κατώτατου , τέταρτη κατά σειρά από το 2019.



Εκείνοι που μάλλον....έσφιξαν τα δόντια είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αφενός για το προφανές. Πολλοί από τις 735.000 απασχολούν ένα ή περισσότερους εργαζόμενους που αμείβονται – στην καλύτερη περίπτωση πολλές φορές δυστυχώς – με τον κατώτατο, επομένως αύξηση του σημαίνει αύξηση του μισθολογικού κόστους.



Αφετέρου η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει και αύξηση της φορολόγησης τους.

Κι αυτό γιατί από φέτος ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται με βάση την παραδοχή ότι δεν είναι δυνατό να έχουν ετήσιες απολαβές κάτω από αυτές των αμειβόμενων με τον κατώτατο μισθό.

Αν ο κατώτατος μισθός δεν αυξανόταν φέτος, αυτό θα σήμαινε ότι ο ελάχιστος φόρος για έναν ελεύθερο επαγγελματία θα υπολογιζόταν με βάση τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα τις 10.920€ κι άρα κατ' ελάχιστο θα έφτανε τα 1102€.

Πλέον με την αύξηση του κατώτατου από τα 780€ στα 830€, αυξάνεται και η βάση υπολογισμού στα στις 11.630€ και άρα και ο φόρος στα 1258€.

Επομένως η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει τον φόρο για τον ελεύθερο επαγγελματία και αυτοαπασχολούμενο τουλάχιστον 156€.



Και λέμε τουλάχιστον διότι πάνω στη βάση αυτή επιδρούν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα ακόμη και στις 50.000€.



Για κάθε τριετία που συμπληρώνει ο φορολογούμενος από την έναρξη των εργασιών του ανεξαρτήτως ΚΑΔ, μετά τα τρία πρώτα χρόνια και με ανώτερο τις 3 τριετίες, προστίθεται στο ελάχιστο εισόδημα 10%.

Για τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία του αυτοαπασχολούμενου.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε παύση εργασιών δεν λογίζεται κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής. ( Ο ελάχιστος μισθός δεν μπορεί να υπολείπεται της ανώτατης ετήσιας αμοιβής έως 30.000€ που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει στο προσωπικό του)



Επιπλέον το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) του προσωπικού που ο αυτοαπασχολούμενος απασχολεί στην επιχείρησή του, με ανώτατο όριο τις 15.000€.



Όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ στον οποίο ανήκει τότε το ελάχιστο εισόδημα αυξάνεται:

35% για υπέρβαση 100% του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ

70% για υπέρβαση 150% του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ

100% για υπέρβαση 200% του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ με ανώτατο όριο τις 50.000€

