myAADEapp: Πρεμιέρα για την έγκαιρη ενημέρωση πολιτών κι επιχειρήσεων

Πρεμιέρα έκανε για 300.000 πολίτες κι επιχειρήσεις η υπηρεσία ενημερώσεων για προθεσμίες δηλώσεων και πληρωμών φόρων που λήγουν.

Ειδικότερα, 300.000 πολίτες κι επιχειρήσεις έλαβαν υπενθυμιστικό μήνυμα στη θυρίδα τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, επειδή δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ ή/και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, ή/και δεν είχαν πληρώσει τις μηνιαίες οφειλές τους, εντός ή εκτός ρυθμίσεων.

Από αυτούς, όσοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή myAADEapp στο κινητό τους, έλαβαν ειδοποίηση για το υπενθυμιστικό μήνυμα από την εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι για τις πληρωμές οφειλών στην ΑΑΔΕ η σχετική προθεσμία έχει μετατεθεί για αύριο, Τρίτη, 2 Απριλίου, λόγω της τραπεζικής αργίας για το Πάσχα των καθολικών.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 60.000 πολίτες έχουν κατεβάσει το myAADEapp στα κινητά τους.



Πηγή: skai.gr

