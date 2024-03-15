Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πρεμιέρα σήμερα για την πλατφόρμα στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δηλώνουν τα ραντεβού που έχουν κλείσει μέσα στον Απρίλιο με τον τεχνικό ο οποίος θα ολοκληρώσει τη διασύνδεση της ταμειακής μηχανής της με το POS. Η δήλωση του ραντεβού αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα προκειμένου η επιχείρηση να εξασφαλίσει την παράταση έως τις 30 Απριλίου και να μην βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα όταν έρθει η «ώρα της κρίσεως» από την Πρωτομαγιά.

Να την «γλιτώσουν», θα μπορέσουν και οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες θα μπουν στο μητρώο POS της ΑΑΔΕ και θα δηλώσουν μέχρι και σήμερα όμως ότι θα αντικαταστήσουν την ταμειακή τους μηχανή με το σύστημα All in one , το οποίο στην ουσία είναι ένα πολυμηχάνημα που έχει την ικανότητα να λειτουργεί και ως ταμειακή μηχανή και ως POS και επομένως δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

Όλα τα παραπάνω επαναλαμβάνει η ΑΑΔΕ στα μαζικά e-mail που δεν έχει σταματήσει να στέλνει όλο αυτό το διάστημα, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη κάνει καμιά κίνηση προς τη διασύνδεση POS και ταμειακής. Επιπλέον η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) έχουν στη διάθεση τους έως τις 31 Μαΐου για να «συμμορφωθούν».

Ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις ισχύει ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση μέχρι την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας τους εφόσον παρέμεναν κλειστές όλον αυτόν τον καιρό λόγω εποχικότητας.



Από την Αλεξανδρούπολη και το δεύτερο Εast Macedonia and Trace Forum, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε όλους τους εμπλεκομένους να επιταχύνουν ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα παράταση, ειδικά από τη στιγμή που παρατηρείται μια επιβράδυνση των ρυθμών από τότε που το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της διαδικασίας.

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπολογίζεται ότι περίπου το 45% του έργου έχει ολοκληρωθεί καθώς οι υπόχρεες επιχειρήσεις είναι περίπου 300.000 και από αυτές, οι 50.000 είναι εποχικές και οι διασυνδέσεις έχουν ξεπεράσει τις 100.000.



Σε περίπτωση μη διασύνδεσης του POS με την ταμειακή μηχανή εντός των δεσμευτικών προθεσμιών, οι υπόχρεοι αντιμετωπίζουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ, εφόσον είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

