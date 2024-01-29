Παράταση για έναν ακόμη χρόνο και συγκεκριμένα έως το τέλος του 2025, θα λάβει η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μία προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει την προσφορά κατοικίας την αγορά, που σήμερα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός «διότι πάνω απ' όλα θεωρούμε ότι η έλλειψη στέγης αντιμετωπίζεται πρωτίστως με παραγωγή στέγης».

Όμως οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν μένουν εκεί. Επίσης έχει αποφασιστεί να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν εφέτος να εξοφλήσουν τον Φόρο σε 11 αντί για 10 δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Απριλίου, αντί για το τέλος Μαΐου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα κερδίσουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίες που έχουν ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ με στόχο τα νέα εκκαθαριστικά να φτάσουν στους φορολογούμενους τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Όπως τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, «στόχος για εφέτος είναι ο ΕΝΦΙΑ να ανοίξει ένα μήνα νωρίτερα ώστε να πληρωθεί σε 11 δόσεις αντί για 10». Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί στο τέλος Απριλίου, αντί για τέλη Μαΐου, και η τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΦΠΑ 24% επιβλήθηκε στις αγοραπωλησίες ακινήτων το 2006 και αφορούσε ακίνητα με άδεια οικοδομής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, με εξαίρεση την αγορά πρώτης κατοικίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν φοροαπαλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα βάλουν ενοικιοστάσιο σε κλειστά ακίνητα όπως προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνοντας: επισημαίνοντας ότι «είναι κάτι που έχουμε συζητήσει στο υπουργείο. Είναι μία πρόταση που δεν μπορεί εύκολα να απορριφθεί. Έχω δώσει οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να κάνουν τις σχετικές μελέτες, ώστε να δούμε και με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον πραγματικό αριθμό των ακινήτων και να κάνουμε με βάση τα στοιχεία αυτά μία ανάλυση κόστους-οφέλους. Προκειμένου να είμαστε σίγουροι από τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις που θα κάνουμε, τόσο τον πραγματικό αριθμό των κενών διαμερισμάτων αλλά και για όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους. Έτσι ώστε η απόφαση που θα πάρουμε να βασίζεται σε περισσότερα δεδομένα».

Η πρόταση των ιδιοκτητών αναφέρει ότι όσοι ιδιοκτήτες είχαν κλειστά τα ακίνητά τους όλο το 2023 ή στις 31 Δεκεμβρίου 2023 διέθεταν ανενεργό Αριθμό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, εφόσον τα νοικιάσουν τουλάχιστον για τρία χρόνια από φέτος έως και το τέλος του 2026, δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που αποκτούν από τα συγκεκριμένα ακίνητα . Οι φορολογικοί συντελεστές για το εισόδημα από ακίνητα ξεκινούν από 15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ και φτάνουν ακόμα και στο 45%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.