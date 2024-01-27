Τις δράσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2024 για τα ακίνητα παρουσίασε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο το 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα είναι η ισορροπία στην στεγαστική αγορά με αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση, ιδιαίτερα για τους νέους που αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα στέγασης, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και η στήριξη των κατασκευών.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2024 υλοποιούνται τα εξής:

Από 1.1.2024 ισχύει επιπλέον μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10 % για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές. Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η απόφαση προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα βρίσκονται τα στοιχεία των ενεργών ασφαλιστικών συμβολαίων ακινήτων. Οι φορολογούμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία για τα ασφαλισμένα ακίνητά τους, για τα οποία θα υπολογιστεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ του 2024. Από το 2024 εφαρμόζεται η αύξηση της φοροαπαλλαγής για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων (από το 40% στο 100%), που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και για δαπάνες αγοράς αγαθών με ανώτατο όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ σε 5 χρόνια. Ξεκινά σύντομα το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» το οποίο στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών μέσω της αξιοποίησης κενών ιδιωτικών κατοικιών, οι οποίες θα νοικιάζονται για τουλάχιστον 3 έτη. Το πρόγραμμα επιδοτεί κατά 40% το κόστος της ανακαίνισης και έως του ποσού των 10.000€. Στόχος μέσω του προγράμματος αυτού είναι να μπουν στην αγορά 12.500 επιπλέον ιδιωτικές κατοικίες. «Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να σημειώσω ότι θα μελετήσουμε την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ σε σχέση με τις κατοικίες που παραμένουν κενές/εκτός μίσθωσης. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει στο υπουργείο. Είναι μία πρόταση που δεν μπορεί εύκολα να απορριφθεί. Έχω δώσει οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να κάνουν τις σχετικές μελέτες, ώστε να δούμε και με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον πραγματικό αριθμό των ακινήτων και να κάνουμε με βάση τα στοιχεία αυτά μία ανάλυση κόστους-οφέλους. Προκειμένου να είμαστε σίγουροι από τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις που θα κάνουμε, τόσο τον πραγματικό αριθμό των κενών διαμερισμάτων αλλά και για όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους. Έτσι ώστε η απόφαση που θα πάρουμε να βασίζεται σε περισσότερα δεδομένα», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά -δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025- η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, «διότι πάνω απ’όλα θεωρούμε ότι η έλλειψη στέγης αντιμετωπίζεται πρωτίστως με παραγωγή στέγης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Τέλος, σε σχέση με την Golden Visa ο υπουργός ανέφερε ότι θα εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της, θα αυξηθούν τα όρια για να γίνονται ουσιαστικότερες επενδύσεις αλλά θα υπάρξει μία εξαίρεση για τα διατηρητέα ακίνητα για τα οποία θα ισχύει χαμηλότερο ελάχιστο όριο «ώστε να κατευθύνουμε κεφάλαια σε μια κατηγορία ακινήτων, η οποία τα έχει ιδιαιτέρως ανάγκη».

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τις δράσεις για τη στεγαστική πολιτική που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35 % από το2019, η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών έως τις 800 χιλ. ευρώ, ο διπλασιασμός του ορίου επένδυσης για την Golden Visa από τις 250.000 στις 500.000 ευρώ για περιοχές μεγάλης ζήτησης, η ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σημείωσε επίσης τις πολιτικές για την αγορά ακινήτων που εφήρμοσε ο ίδιος διαχρονικά, στις οποίες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» από το 2009, η την απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων το 2014, το πρόγραμμα «Σπίτι μου» με επιδοτήσεις και χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια για ανακαίνιση, μίσθωση και αγορά κατοικίας.

«Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε βάλει τα ζητήματα της στεγαστικής αγοράς πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας, αναγνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, αυτής που κρατάει όρθια τη χώρα μας. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, τιμήσαμε τις δεσμεύσεις μας τόσο το 2019 όσο και το 2023 και προσπαθούμε να έχουμε προσέγγιση κοινής λογικής και αποτελεσματικότητας», κατέληξε ο υπουργός.

