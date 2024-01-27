Από τα πολυτελή ακίνητα σε ελληνικά νησιά και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι παλαιά διαμερίσματα σε περιοχές της Αττικής, επικεντρώνεται το συνεχώς αυξανόμενο εγχώριο και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με έρευνες και αναλύσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η αγορά ακινήτων, όλων των επιμέρους κατηγοριών, έχει θετικές προοπτικές και το 2024, σε συνέχεια των περασμένων δύο ετών.

Οι προοπτικές ανά επιμέρους κλάδους του real estate

Όπως επισήμανε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services, Γιάννης Γκάνος, του ομίλου της Alpha Bank, με αφορμή την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας από Alpha Αστικά Ακίνητα, η αγορά ακινήτων στην χώρα μας κινείται θετικά. Η αυξητική τάση των δεικτών ακινήτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριμήνων, καθώς και τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη σηματοδοτούν ότι η αγορά ακινήτων παραμένει στο ανοδικό τμήμα του οικονομικού κύκλου. Οι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, το οικονομικό κλίμα, η εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό κλάδο, ακόμη και οι επιβραδυνόμενοι αλλά θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικοδομικής δραστηριότητας αποδεικνύουν ότι η ζήτηση είναι σταθερή, ανέφερε ο κ. Γκάνος. Έμφαση έδωσε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, σχολιάζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δίνει σημαντική επιπλέον πεποίθηση ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, και κατ' επέκταση της ελληνικής αγοράς ακινήτων, είναι θετικές και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Οι ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων κατά το 2023, ιδίως των κατοικιών, συνέχισαν να έχουν θετική τάση μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψαν το 2022, το πρόγραμμα Golden Visa ανέκτησε ρυθμό, τα εμπορικά ακίνητα προσέλκυσαν 40% περισσότερες εισροές ξένων κεφαλαίων σε ετήσια βάση (περίπου 1,65 δισ. ευρώ), μαζί με 400 εκατ. ευρώ ελληνικού κεφαλαίου ΑΕΕΑΠ, ενώ ο θεσμός των ΑΕΕΑΠ ισχυροποιείται με μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα και έργα υποδομής, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services που συμπλήρωσε περισσότερα από 80 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας

«Ακτινογραφώντας» τις προοπτικές της αγοράς ανά τομέα ακινήτων, ο κ. Γκάνος εκτίμησε ότι στην αγορά γραφείων η ζήτηση παραμένει ισχυρή, τα ενοίκια παρουσιάζουν θετικές προοπτικές και οι αποδόσεις θα μπορούσαν να συμπιεστούν περαιτέρω, δεδομένης της ανεπαρκούς προσφοράς σύγχρονων γραφείων και εφόσον αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού

Στο λιανεμπόριο οι προοπτικές του κλάδου είναι θετικές, λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και του ακμάζοντος τουριστικού τομέα.

Στη βιομηχανία και τα logistics αναμένεται να συνεχιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της περιορισμένης προσφοράς σύγχρονων μονάδων και του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου μεταφόρτωσης.

Στον τομέα της φιλοξενίας θα συνεχιστεί η τουριστική και επενδυτική ζήτηση, ενώ το απόθεμα των ξενοδοχείων και οι υποδομές του κλάδου επεκτείνονται και αναβαθμίζονται,

Στα οικιστικά ακίνητα, παράλληλα με τη σταδιακά αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση, η αγορά προσελκύει ξένα κεφάλαια και εξακολουθεί να αποτιμάται σε έκπτωση έναντι των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αγορών. Ως εκ τούτου, οι τιμές και τα ενοίκια αναμένεται να διατηρήσουν ανοδική τάση.

Ελλάδα: Πόλος έλξης πολυτελών ακινήτων για διεθνείς επενδυτές

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, δεδομένων των συνθηκών, στην παγκόσμια αγορά πολυτελών ακινήτων, όπως προκύπτει από την τέταρτη ετήσια έκθεση Luxury Outlook του οίκου Sotheby'sInternational Realty που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η έκδοση αποτυπώνει τις εξελίξεις που αναμένονται να διαμορφώσουν τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις 83 αγορές όπου δραστηριοποιείται ο οίκος και για περισσότερα από 1.100 γραφεία ανά τον κόσμο, παρέχοντας σημαντικά δεδομένα σχετικά με τα μοτίβα συμπεριφοράς των Ultra High Net Worth Individuals και των αγορών πολυτελών κατοικιών. Η έκθεση εξετάζει τη δυναμική του κλάδου, τις τάσεις και προτιμήσεις των αγοραστών και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις θετικές προοπτικές για τον τομέα των πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα για το 2024, αναδεικνύοντας τη χώρα ως έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Ειδικότερα, το 2024, το τοπίο των ακινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει θετική εξέλιξη, δημιουργώντας προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδυτές και ιδιοκτήτες πολυτελών ακινήτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα της Greece Sotheby's International Realty Σάββα Σαββαΐδη, η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων βρίσκεται σε φάση μετάλλαξης, προσελκύοντας ένα ευρύ και διεθνές φάσμα αγοραστών. Προσελκύει διεθνείς επενδυτές από περιοχές όπως η Κεντρική Ευρώπη, η Αίγυπτος και η Αυστραλία, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τον κλάδο στην χώρα. Σε αντίθεση συγκριτικά με άλλες αγορές του εξωτερικού όπου η προσοχή στρέφεται στην αβεβαιότητα των οικονομιών, ο κ. Σαββαΐδης εστιάζει στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Όπως αναφέρει στην έκθεση, οι βελτιωμένες συνθήκες πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης και στο κλείσιμο συμφωνιών στον τομέα των πολυτελών ακινήτων. Η ευκολότερη πρόσβαση σε δάνεια, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κίνητρο για περισσότερους αγοραστές να επενδύσουν στα πολυτελή ακίνητα της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο κ. Σαββαΐδης, η Αθηναϊκή Ριβιέρα διατηρεί τον ρόλο της ως το δυνατό χαρτί της χώρας, με τις περιοχές Καβούρι, Γλυφάδα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Σούνιο και Βάρη να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική και η ζήτηση που αφορά στα ιδιαίτερα ακίνητα που έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας στο κέντρο της Αθήνας. Εκτός Αττικής, τα μοτίβα παραμένουν σταθερά με την Κέρκυρα, τη Μύκονο και την Πάρο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ζήτησης".

Αναδυόμενες τάσεις στην αγορά πολυτελών ακινήτων και ο ρόλος της βιωσιμότητας

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται τα βιώσιμα σπίτια, οι προηγμένες τεχνολογίες και ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον κ. Σαββαΐδη, η αναβίωση παραδοσιακών υλικών, όπως το μάρμαρο και η πέτρα, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Εκτυλίσσεται μία αναγέννηση με διαχρονικά υλικά, όπως το μάρμαρο και η πέτρα να επανεμφανίζονται, ενώ παραμένουν κυρίαρχα τα σύγχρονα σχέδια με λείες γραμμές. Η μετάβαση σε μικρότερες και πιο εύχρηστες κατοικίες, βοηθά στην ανάπτυξη της αγοράς των κατοικιών πόλης και επιτρέπει στους αγοραστές να εξετάσουν ορισμένες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων νησιωτικών περιοχών. Η προσοχή ωστόσο στις μικρότερες κατοικίες δεν συνεπάγεται και υποχωρήσεις στις παροχές. Τα διαμερίσματα και τα κτίρια που προσφέρουν υπηρεσίες και ανέσεις ξενοδοχειακού επιπέδου επαναπροσδιορίζουν την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης.

Η περίπτωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Η περίπτωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, έχει συγκεντρώσει την προσοχή του διεθνούς αλλά και του εγχώριο ενδιαφέροντος, καθώς και της Ομογένειας λόγω κυρίως της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που γίνεται στην Ευρώπη στην περιοχή του Ελληνικού, αλλά και άλλων μεγάλων επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε όλο το μήκος της ακτογραμμής των 70 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με έρευνες παρά την άνοδο των τιμών στην περιοχή, υπάρχουν ακόμη σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες καθώς οι τιμές πώλησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, υπολείπονται ακόμη σημαντικά από τιμές πώλησης ακινήτων στην Γαλλική Ριβιέρα αλλά και σε περιοχές της Ισπανίας κλπ. Το ενδιαφέρον στον τομέα των ακινήτων στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι τόσο έντονο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα όλα τα ακίνητα που βγήκαν προς πώληση από την Lamda Development στο Ελληνικό (στον πρώτο πράσινο υψηλότερο παραθαλάσσιο ουρανοξύστη στην Ευρώπη, τις βίλες και τις μεζονέτες) να είναι πουλημένες εδώ και πολλούς μήνες. Την ίδια στιγμή η ζήτηση και για τα διαμερίσματα της νέας συνοικίας Little Athens που δημιουργείται στο Ελληνικό αυξάνεται συνεχώς.

Επενδύσεις σε παλαιά ακίνητα - Ποιες περιοχές ξεχωρίζουν

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Protio, της πρώτης πλατφόρμας επενδυτικών διαμερισμάτων στην Ελλάδα, μέσω της οποίας ιδιοκτήτες παλαιών διαμερισμάτων μπορούν να ενημερωθούν για την τιμή του ακινήτου τους και να το διαθέσουν προς πώληση σε έναν ιδιώτη επενδυτή, η Πλατεία Αμερικής με απόδοση 7,2% βρίσκεται στην κορυφή της λίστας απόδοσης επενδύσεων στην περιοχή της Αττικής, στο τελευταίο τρίμηνο τους έτους. Η έρευνα βασίζεται σε μια σειρά δεδομένων και δεικτών που αναλύθηκαν αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αποκαλύπτοντας πολύτιμες πληροφορίες για τις τάσεις στην αγορά ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση αυτής της τεχνολογίας επιτρέπει μια πιο ακριβή και βαθιά κατανόηση των μεταβολών της αγοράς, καθώς και των ευκαιριών που δημιουργούνται στον τομέα των ακινήτων.

Οι περιοχές επενδύσεων

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην απόδοση των επενδύσεων σε διαφορετικές περιοχές, εστιάζοντας στην εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και των δυνητικών εισοδημάτων από μισθώματα. Το προηγούμενο εξάμηνο τη πρωτιά είχε το Αιγάλεω με 8.2% απόδοση, ξεχωρίζοντας ως μια από τις πιο ελκυστικές περιοχές για επενδύσεις. Από το βάθρο στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 επίσης πέφτουν η Νίκαια με 7.9% και η περιοχή των Πατησίων με 7.8% και τις θέσεις καταλαμβάνουν η περιοχή Αττική με 7.1% και η πλατεία Βικτωρίας με 6.9% οι οποίες αν και με μικρότερη απόδοση από το προηγούμενο εξάμηνο (7.7% και 7.1% αντίστοιχα) ανήκουν πλέον στις τρεις πρώτες περιοχές με την υψηλότερη απόδοση. Ο χάρτης των επενδύσεων σε εισοδηματικά ακίνητα διευρύνεται και με κάποιες ακόμη σημαντικές περιοχές. Ακολουθούν η περιοχή του Πολυτεχνείου με 6.7%, Περιστέρι και Κυψέλη με 6.3%, Αιγάλεω με 6%, Περισσός (Νέας Ιωνίας) και Αγία Σοφία (Πειραιά) με 5,9% και Κορυδαλλός με 5.8%.

Οι νέες προσθήκες προσφέρουν στους επενδυτές πληθώρα ευκαιριών σε διάφορες περιοχές της πόλης, ενισχύοντας την εικόνα μιας δυναμικής και διαφοροποιημένης αγοράς. Η αυξανόμενη ζήτηση σε ακίνητα σε όλο το χάρτη της Αττικής, άνοδος στις τιμές των ενοικίων αλλά και των ζητούμενων τιμών, καθώς και η βελτίωση των αστικών υποδομών έχουν συμβάλει στην ανοδική τάση των αποδόσεων και την αλλαγή στον χάρτη των top 10 περιοχών. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Protio, Αντώνη Φιοράκη, 'η πορεία της αγοράς ακινήτων στην Αττική είναι εξαιρετικά δυναμική, ενώ ο χάρτης των περιοχών ενδιαφέροντος διευρύνεται σταθερά και σταδιακά. Η υψηλή ζήτηση για κατοικίες δημιουργεί ευκαιρίες επένδυσης οι οποίες είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς, ειδικά συγκριτικά με τις αποδόσεις του οικιστικού real estate παγκοσμίως.'

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η Protio μεταξύ άλλων βοηθάει ιδιοκτήτες παλαιών διαμερισμάτων να πουλήσουν τα διαμερίσματα τους, τους Ιδιώτες επενδυτές να επενδύσουν σε διαμερίσματα ενώ δίνει τη δυνατότητα πλέον σε κάθε ιδιοκτήτη κλειστού και παλαιού διαμερίσματος να το ανακαινίσεις και να το ενοικιάσει, επομένως και αυτή να γίνουν εν δυνάμει επενδυτές, με τη νέα υπηρεσία Ανακαινίζω & Ενοικιάζω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

