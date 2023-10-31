Παππάς: Στοχοποίηση των αυτοαπασχολούμενων και επιπλέον άδικα βάρη φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε φορολογική ελάφρυνση 1.500 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, η Ν.Δ. φέρνει ελάχιστο φόρο 1.700 ευρώ με νέα τεκμήρια και τη μη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς, τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τον νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παππάς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αυτοαπασχολούμενων την ίδια ώρα που χρειάζονται στήριξη και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Παππά:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, καθιστά το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων και των ατομικών επιχειρήσεων «ένοχο» μιας δήθεν συλλογικής ευθύνης, που μας γυρνά στη ρητορική και στις πολιτικές των πρώτων μνημονίων.

Η προσχηματική κυβερνητική προσπάθεια της «δίκαιης φορολόγησης» επιβάλλει, πλέον, ελάχιστο φόρο 1.100 ευρώ σε υψηλό τεκμαρτό εισόδημα σε όλους ανεξαιρέτως.

Στην επιβάρυνση αυτή προστίθενται και τα 650 ευρώ του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης υποσχόταν (από το 2018) να καταργήσει, αλλά το διατηρεί ως σήμερα.

Η κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ήταν και είναι σαφής. Αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως, με όφελος έκπτωσης φόρου 900 ευρώ και επιπλέον ελάφρυνση 650 ευρώ από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Δυστυχώς, ο ανήφορος των μικρών και μεσαίων επιτηδευματιών δεν τελειώνει εδώ. Μετά την αύξηση των εισφορών κατά 9,6% το 2023, φαίνεται πως έρχεται νέα αύξηση της τάξης του 4% στις αρχές του 2024.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη και δίκαιο φορολογικό σύστημα, όχι στοχοποίηση και επιπλέον άδικα βάρη.

