«Σε τροχιά» επαναβιομηχάνισης η Γαλλία- Ποιες ευκαιρίες προκύπτουν για την Ελλάδα

Την νέα καμπάνια για την ελκυστικότητα της Γαλλίας στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του τουρισμού παρουσίασε σήμερα η πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Λοράνς Αουέρ, καλώντας τους Ελληνες δρώντες στους τομείς αυτούς να επωφεληθούν από τη δέσμη πρωτοβουλιών και δαπανών που προωθεί η γαλλική κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών που αποσκοπούν να δώσουν νέο δυναμισμό στην οικονομία της Γαλλίας, με πλάνο τη "Γαλλία 2030", η κυβέρνηση Μακρόν θα διαθέσει 54 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή ενισχύσεων και επιδοτήσεων. «Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα θελήσουν να επενδύσουν στη Γαλλία θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά», τόνισε η Λοράνς Αουέρ.

«Οι πρώτοι ελληνικοί “μονόκεροι”, ήδη έχουν βρει το δρόμο τους στη Γαλλία και θα ενισχυθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους», πρόσθεσε.

«Με την πρωτοβουλία για επαναβιομηχάνιση της Γαλλίας θα μεταμορφώσουμε την οικονομία μας και στο πλαίσιο αυτό είναι ευκαιρία να αυξηθούν οι ελληνο-γαλλικές, κοινές επενδύσεις σε πολλούς τομείς, όπως η καινοτομία και ο τουρισμός»

Η πρέσβης υπογράμμισε το εύρος και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον οικονομικό, τον πολιτιστικό, τον εκπαιδευτικό και τον τουριστικό τομέα, καθώς και τις προοπτικές ενίσχυσής τους.

Στο πεδίο της οικονομικής συνεργασίας, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 200 γαλλικές επιχειρήσεις, ενώ το διμερές εμπόριο αυξήθηκε το 2023 κατά 8%. Η Λοράνς Αουέρ είπε ειδικότερα ότι πολυάριθμες ελληνικές και γαλλικές εταιρίες έχουν σημαντικές σχέσεις σε διαφοροποιημένους τομείς όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός, οι βιοτεχνολογίες, η ενέργεια, το θαλάσσιο εμπόριο, η ναυπηγική βιομηχανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής πρεσβείας, η Γαλλία είναι ο πρώτος προορισμός στην Ευρώπη για τους διεθνείς επενδυτές, χάρη στις δυναμικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου “Γαλλία 2030”, στη δυναμική και ποιοτική αγορά εργασίας και στις υπηρεσίες διευκόλυνσης των ξένων επενδυτών.

Στο πλαίσιο της προσέλκυσης ξένων επενδυτών, το Παρίσι προσφέρει διευκολύνσεις για διαμονή και φορολογικές ελαφρύνσεις με έμφαση τους τομείς της υγείας, της υψηλής τεχνολογίας, της οικολογικής μετάβασης και της βιομηχανίας τροφίμων.

Πρωτοβουλίες όπως η « French Tech » ενισχύουν ήδη τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, τόνισε η πρέσβης.

Η υπηρεσία Business France άνοιξε και πάλι γραφείο στην Αθήνα το 2023 και θα αποτελέσει πρωτίστως τον συνομιλητή των ελληνικών επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεών τους στη Γαλλία.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η πρέσβης σημείωσε ότι 3.000 Ελληνες φοιτητές σπουδάζουν στη Γαλλία κάθε χρόνο, ενώ η γαλλική γλώσσαδιδάσκεται εκτενώς στην Ελλάδα έχοντας στο δυναμικό της 360.000 μαθητές.

Σημείο επαφής για όσους επιθυμούν να κάνουν σπουδές στη Γαλλία το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Η Γαλλία προβάλλει το γεγονός ότι το κράτος χρηματοδοτεί τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, ότι είναι έκτη στον κόσμο σε δαπάνες για την Ερευνα και την Ανάπτυξη(R&D), ενώ είναι η πρώτη στην Ευρώπη στην φιλοξενία των 100 κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ως προς την τουριστική συνεργασία, 1,7 εκατομμύρια Γάλλοι τουρίστες επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα, ενώ η Γαλλία είναι ο έβδομος τουριστικός προορισμός για τους Ελληνες.

Ο οργανισμός Atout France, ο οποίος δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού στη Γαλλία, ενώ και στις δύο χώρες δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις από κάθε πλευρά.

Καταληκτικά σημειώνονται χρήσιμα σημεία επαφής για επιχειρηματίες, φοιτητές και δρώντες στον τουρισμό στην Ελλάδα : στην πρεσβεία (οικονομική υπηρεσία) στο γραφείο της Αθήνας της υπηρεσίας Business France (επενδύσεις), στο εμπορικό και βιομηχανικό γαλλο-ελληνικό επιμελητήριο (επενδύσεις), στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (πανεπιστημιακές σπουδές), το γραφείο της υπηρεσίας Campus France στην Αθήνα (πανεπιστημιακές σπουδές) et το περιφερειακό γραφείο της υπηρεσίας Atout France (τουρισμός).

Η παρουσίαση εντάσσεται στην πρωτοβουλία που εξήγγειλε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στις 30 Οκτωβρίου με τον τίτλο « Μarque France ».

Η εκστρατεία « Marque France » αποσκοπεί να αξιοποιήσει όλα τα ατού της Γαλλίας στους παραπάνω τομείς και να προσελκύσει κάθε άτομο που πρόκειται να υλοποιήσει ένα σχέδιο γιατί, όπως υποστηρίζουν οι εμπνευστές της, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα για να ενεργοποιήσει το πνεύμα και τα ταλέντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

