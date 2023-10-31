Χατζηδάκης: Εννέα πρωτοβουλίες για αλλαγή παραδείγματος στην οικονομία

Δέσμη πρωτοβουλιών για την μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική αύξηση των επενδύσεων αλλά και για την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο 6th Athens Investment Forum.

Με βάση εκκίνησης, όπως επεσήμανε, την πολιτική σταθερότητα που επιτεύχθηκε στις εκλογές, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης περιλαμβάνει:

1.Απαρέγκλιτη τήρηση των δημοσιονομικών στόχων. «Το μάθαμε για τα καλά στην κρίση: κανείς δεν θα επενδύσει σε μία χώρα της οποίας τα δημόσια οικονομικά παραπαίουν», ανέφερε ο κ.Χατζηδάκης. «Στο πλαίσιο αυτό, ήταν πολύ σημαντικό γεγονός η λήψη της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο Standard & Poors πριν από δύο εβδομάδες. Προηγήθηκε η DBRS, o ιαπωνικός οίκος R&I, ο γερμανικός Scope και, μόλις χθες, οι δύο κινεζικοί. Όλα αυτά αποτελούν μία σφραγίδα αξιοπιστίας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Μας αρκεί; Προφανώς όχι! Θέλουμε να λάβουμε την επενδυτική βαθμίδα και από τους υπόλοιπους μεγάλους οίκους. Αλλά και να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε σκαλοπάτια μέσα σε αυτήν!»

2.Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, περαιτέρω ψηφιοποίηση, ενδυνάμωση του Τραπεζικού Συστήματος μεταξύ άλλων με τις πρωτοβουλίες για τα κόκκινα δάνεια και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα. «Η αποεπένδυση με την πώληση των μεριδίων του ΤΧΣ, έχει σίγουρα και ένα σημαντικό αναπτυξιακό περιεχόμενο. Η πρόσφατη απόφαση της Unicredit να επενδύσει στην Alpha Bank αποδεικνύει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Και πιστεύω ότι αυτό θα το διαπιστώσουν όλοι όταν θα προχωρήσει αργότερα η αποεπένδυση της Εθνικής και της Πειραιώς», σημείωσε ο υπουργός.

3. Αξιοποίηση του μεγαλύτερου στην ιστορία «πακέτου» δημόσιων πόρων λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

4.Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με προτεραιότητες τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια, την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την είσοδο του Ελευθέριος Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο.

5.Έμφαση στους τομείς τους οποίους είμαστε αποδεδειγμένα πιο ανταγωνιστικοί (φαρμακοβιομηχανία, τον αγροδιατροφικό τομέα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) αλλά και πρόσκληση στους Έλληνες εφοπλιστές να επενδύσουν και στην στεριά.

6.Στήριξη της καινοτομίας και δραστηριοτήτων έντασης γνώσης με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως οι υπηρεσίες πληροφορικής.

7.Κίνητρα για μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

8.Κίνητρα για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων

9.Περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας με την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, την παροχή κινήτρων και άρση εμποδίων στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας νέων και γυναικών και την περαιτέρω αναβάθμιση της κατάρτισης και της πιστοποίησης δεξιοτήτων.

«Στόχος μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης είναι να πετύχουμε αλλαγή παραδείγματος. Να ολοκληρώσουμε την μετάβαση από μια οικονομία που ήταν σε μία βαθιά κρίση για μία ολόκληρη δεκαετία, σε μια οικονομία που εκπλήσσει ευχάριστα όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο και αναπτύσσεται γρήγορα και δυναμικά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.