Νίκος Παππάς: Προϋπολογισμός ακρίβειας, οριζόντιας φορολόγησης και ανεξέλεγκτου ιδιωτικού χρέους

Η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία χρειάζονται έναν προϋπολογισμό που καταπολεμά την ακρίβεια και το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, αναφέρει ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ

«Οι κύριοι Μητσοτάκης και Χατζηδάκης, παρόλο που υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, δεν θεσπίζουν αφορολόγητο για όλους στις 10 χιλιάδες ευρώ, αλλά προχωρούν στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση», αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

«Η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία χρειάζονται έναν προϋπολογισμό που καταπολεμά την ακρίβεια και το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους», τόνισε ο κ. Παππάς, προσθέτοντας «έναν προϋπολογισμό που στηρίζει μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: προυπολογισμός ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς
