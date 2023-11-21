«Οι κύριοι Μητσοτάκης και Χατζηδάκης, παρόλο που υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, δεν θεσπίζουν αφορολόγητο για όλους στις 10 χιλιάδες ευρώ, αλλά προχωρούν στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση», αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.
«Η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία χρειάζονται έναν προϋπολογισμό που καταπολεμά την ακρίβεια και το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους», τόνισε ο κ. Παππάς, προσθέτοντας «έναν προϋπολογισμό που στηρίζει μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις».
