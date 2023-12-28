Παπαθανάσης: Η εκταμίευση των 3,6 δισ. νέα θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας

Ως νέα θετική αξιολόγηση για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ποσού των 3,6 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα για επιχορηγήσεις και δάνεια.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε τα εξής:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια ακόμα θετική αξιολόγηση, και μάλιστα σε κορυφαίο θεσμικό ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα και για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ειδικότερα. Η εκταμίευση 3,6 δισ. ευρώ για δάνεια και επιχορηγήσεις, συνδέεται άμεσα με την πρόοδο υλοποίησης του δανειακού προγράμματος και κρίσιμων έργων και μεταρρυθμίσεων. Όπως η ψηφιοποίηση αρχείων του κράτους και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ, η εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων, η ολοκλήρωση κατάρτισης για 150.000 συμπολίτες μας, η λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας, η ηλεκτροκίνηση, η σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτινων πόρων κ.ά.

Με την ίδια συστηματικότητα και σοβαρότητα συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε ευρώ, στο δρόμο της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή, και με πρόταγμα την αύξηση των εισοδημάτων για όλους τους συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Η σημερινή εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τη χώρα μας καθιστά πλέον απολύτως προφανή τη σημασία αυτού του πολύτιμου αναπτυξιακού εργαλείου, τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του αλλά και την ταχύτητα των διαδικασιών που το χαρακτηρίζει. Ταυτόχρονα καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να ενταθεί η προσπάθεια που ήδη καταβάλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, για να υλοποιούνται τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις για να αξιοποιηθούν συνολικά οι πόροι, με καθολικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

