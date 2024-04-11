Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί από τη χώρα το αίτημα για την 4η δόση των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το αίτημα για την τέταρτη δόση των επιχορηγήσεων, ύψους 1 δισ. ευρώ, τοποθετείται χρονικά, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, για τον Μάιο.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, στόχος είναι να συνεχίσει η Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ ως προς την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, κάτι που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου. Πρόσθεσε δε, ότι η χώρα θα έχει και εφέτος πολλαπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το 23% των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 17%. Ακόμη έχουμε λάβει το 41% των διαθέσιμων κονδυλίων, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 30%». Απομένουν να εκπληρωθούν δύο από τα συνολικά 20 ορόσημα, προκειμένου να υποβληθεί εντός του Μαΐου το αίτημα για την 4η δόση των επιχορηγήσεων.

Τα δύο ορόσημα που εκκρεμούν, σύμφωνα με τον διοικητή της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστη Καβαλάκη, είναι η έγκριση τουλάχιστον 9.600 αιτήσεων στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης για επιχειρήσεις (Εξοικονομώ επιχειρώντας, αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις), και η ανάθεση της σύμβασης της Διπλής Ανάπλασης από τον δήμο Αθηναίων.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε, επίσης, την ενεργοποίηση του ποσού 500 εκατ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα κατευθυνθεί για το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παρέχει εγγυήσεις έως το 70% του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης και θα κατευθυνθεί σε τρία προγράμματα υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, πλέον μαζί με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ θα υπάρχουν δύο προγράμματα στήριξης κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παροχή επιχειρηματικών δανείων. Προκειμένου, να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

