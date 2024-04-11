Νέα άνοδο σημείωσε η αξία της ακίνητης περιουσίας που έχουν στην κατοχή τους τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που έχουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, με αφορμή την ακτινογραφία του ΕΝΦΙΑ για το 2024.

Συγκεκριμένα, η συνολική αντικειμενική αξία των 7.159.164 φυσικών νομικών προσώπων, ανέρχεται σε 771,9 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2023. Μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της περιουσίας, σχεδόν το 53%, βρίσκεται στην Αττική.

Συγκεκριμένα οι 2.549.919 φορολογούμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Πρωτεύουσας, έχουν στα χέρια τους ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 409 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του Φόρου, η επεξεργασία των στοιχείων δείχνει ότι από τα 7.159.164 φυσικά και νομικά πρόσωπα έλαβαν εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, οι 991.860 ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάχθηκαν από την πληρωμή ΕΝΦΙΑ με μηδενικό εκκαθαριστικό.

Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι υπόλοιποι 6.167.304 φυσικά και νομικά πρόσωπα ανήλθε συνολικά σε 2,286 δισ. ευρώ. Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ έως 10% κέρδισαν 215.171 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Τα στοιχεία ανά Περιφέρεια, μετά την επεξεργασία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, εμφανίζουν την εξής εικόνα:

1. Οι 2.226.723 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) που κατοικούν στην Αττική θα καταβάλλουν 1,2 δισ. ευρώ για την ακίνητη περιουσία τους με την αξία των ακινήτων τους να υπερβαίνει 409 δισ. ευρώ.

2. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι 337.700 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 23,7 δισ. ευρώ και πληρώνουν φόρο 74,77 εκατ. ευρώ

3. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι 127.424ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 11,34 δισ. ευρώ και πληρώνουν φόρο 33,3 εκατ. ευρώ.

4. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 354.111 φορολογούμενοι έχουν ακίνητα αξίας 28,5 δισ. ευρώ και πληρώνουν φόρο 83,89 εκατ. ευρώ.

5. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 160.858 φορολογούμενοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία 10,16 δισ. ευρώ και πληρώνουν φόρο 34,23 εκατ. ευρώ.

6. Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 184.026 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 17,5 δισ. ευρώ για την οποία πληρώνουν φόρο 43,7 εκατ. ευρώ.

7. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 400.846 φορολογούμενοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία 33 δισ. ευρώ και ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 96,33 εκατ. ευρώ.

8. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι 139.556 ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας 16,36 δισ. ευρώ πληρώνουν φόρο 48,63 εκατ. ευρώ.

9. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1.061.286 φορολογούμενοι έχουν ακίνητη περιουσία 100,1 δισ. ευρώ και πληρώνουν φόρο 292,99 εκατ. ευρώ.

10. Στην Κρήτη, 364.000 φορολογούμενοι με ακίνητα αξίας 41,46 δις. ευρώ επιβαρύνονται με φόρο 122 εκατ. ευρώ.

11. Στο Νότιο Αιγαίο, οι 176.999 ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας 25,62 δισ. ευρώ πληρώνουν φόρο 78,84 εκατ. ευρώ.

12. Στην Πελοπόννησο οι 346.765 ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας 31,55 δις. ευρώ επιβαρύνονται με φόρο 93,9 εκατ. ευρώ.

13. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 287.010 ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας 22,99 δισ. ευρώ πληρώνουν φόρο 70 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

