ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ο υψηλότερος του αναμενομένου Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) ψαλίδισε τις προσδοκίες επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) στο εγγύς μέλλον.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 422,16 μονάδων (–1,09%), στις 38.461,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 136,28 μονάδων (–0,84%), στις 16.170,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 49,27 μονάδων (–0,95%), στις 5.160,64 μονάδες.

