Politico: Οι μισθοί θα καθορίσουν τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, αλλά μια αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων θα μπορούσε να επηρεάσει τον ρυθμό των περικοπών, αναφέρει το Politico.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να διατηρήσει προς το παρόν το βασικό της επιτόκιο στο 4%, καθώς οι ανησυχίες για την αύξηση των μισθών μετριάζουν την ανάγκη να δοθεί περισσότερη στήριξη στην οικονομία.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Μάρτιο, η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ είχε δηλώσει ότι η τράπεζα θα μπορούσε να αρχίσει να χαλαρώνει την πολιτική επιτοκίων τον Ιούνιο με τους αναλυτές, ωστόσο, να αναφέρουν ότι δεν έχει συμβεί τίποτα ουσιαστικό για να αλλάξει αυτό στο ενδιάμεσο.

Σύμφωνα με το Politico, ο βασικός πληθωρισμός συνέχισε την καθοδική του πορεία τον Μάρτιο, ο οποίος ισούται με το χαμηλό δυόμισι ετών του 2,4%, χάρη κυρίως στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αλλά ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών, επηρεασμένος σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές μισθολογικές εξελίξεις, παρέμεινε πεισματικά υψηλός στο 4%. Με τα στοιχεία της έρευνας να υποδηλώνουν ότι η οικονομία έχει πιάσει πάτο βραχυπρόθεσμα και με την ανεργία να βρίσκεται ακόμα κοντά σε ιστορικό χαμηλό, όλα αυτά σηματοδοτούν έναν ακόμη μήνα αναμονής.

Ο Gilles Moëc, επικεφαλής οικονομολόγος της AXA Investment Management, δήλωσε ότι είναι ολοένα και πιο πιθανό η αύξηση των μισθών να επιβραδυνθεί σε επίπεδο που να καθησυχάζει την ΕΚΤ.

«Υπήρξε ήδη μια επιβράδυνση στους μισθούς βάσει διαπραγμάτευσης το 4ο τρίμηνο του 2023 στη ζώνη του ευρώ», υποστήριξε σε σημείωμα την Τρίτη. «Μια πρόσφατη έρευνα της Banque de France σηματοδοτεί μια επιβράδυνση των μισθών στη Γαλλία και οι ατελείς αλλά χρήσιμοι δείκτες σε πραγματικό χρόνο, όπως το Indeed tracker, δείχνουν μεγαλύτερη επιβράδυνση στις αρχές του 2024 σε επίπεδο ευρωζώνης».

Η τράπεζα θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της διατήρησης της υπερβολικά αυστηρής πολιτικής για πάρα πολύ καιρό. Την Τρίτη, η τριμηνιαία έρευνα της ΕΚΤ για τον τραπεζικό δανεισμό έδειξε ότι η πιστωτική ζήτηση των επιχειρήσεων μειώθηκε πολύ το πρώτο τρίμηνο, απογοητεύοντας τις ελπίδες για ανάκαμψη των επενδύσεων αργότερα φέτος.

Η έρευνα ανέδειξε το χάσμα στις οικονομικές επιδόσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, όπου η δραστηριότητα αψηφά σταθερά τους φόβους για επιβράδυνση. Στην αρχή του έτους, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανέμεναν έναν γρήγορο κύκλο χαλάρωσης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά τα ισχυρά οικονομικά δεδομένα και η πρόσφατη επικοινωνία από την Federal Reserve οδήγησαν τις αγορές να εγκαταλείψουν αυτή την πεποίθηση. Η αδυναμία της οικονομίας της ευρωζώνης, αντίθετα, έχει διατηρήσει την ανατιμολόγηση των προσδοκιών της ΕΚΤ σχετικά μέτρια.

Οι ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας του μπλοκ και την ανταγωνιστικότητά του έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, έχουν γίνει κυρίαρχο θέμα σε επίπεδο ΕΕ. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων θα συναντηθούν στις 17-18 Απριλίου και πρόκειται να ζητήσουν περισσότερη προσοχή στο ζήτημα της αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας, βασιζόμενοι σε μια εμπεριστατωμένη έκθεση του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα για το μέλλον της ενιαίας αγοράς.



Πηγή: skai.gr

