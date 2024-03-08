Πάνος Τσακλόγλου: Το 8 θα είναι το πρώτο νούμερο του νέου κατώτατου μισθού

«Θεωρείται περίπου δεδομένο ότι το 8 θα είναι το πρώτο νούμερο του νέου κατώτατου μισθού», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας στα "Παραπολιτικά 90.1 FM".

Όπως είπε, έχει θεσμοθετηθεί μία διαδικασία, που ισχύει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν τεκμηριωμένες απόψεις. Στη συνέχεια, υπάρχει συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι θα υποβάλλουν ένα πόρισμα στην υπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία θα κάνει εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, όπου και θα ληφθεί η οριστική απόφαση.

Σε ερώτηση σχετικά με τους ασφαλισμένους που είναι στο στάδιο της συνταξιοδότησης, αλλά έχουν οφειλές, ο κ. Τσακλόγλου απάντησε: «Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η πληρωμή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι μία εθελοντική διαδικασία. Διαφορετικά, δεν μπορούν να πληρωθούν συντάξεις. Έχουμε αυξήσει το όριο των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για την καταβολή σύνταξης, προκειμένου να διευκολύνουμε όσους έχουν οφειλές κάτω των 30.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό αφορά μόνο αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και όχι μισθωτούς, στους οποίους καταβάλλεται κανονικά η σύνταξη, ασχέτως εάν ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει τις αντίστοιχες εισφορές.

Γι' αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, έχουμε αυξήσει το όριο χρεών προς τον ΕΦΚΑ από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ, με έναν μηχανισμό μεγαλύτερης παρακράτησης μέχρι να φτάσει η οφειλή στις 20.000 ευρώ και, στη συνέχεια, ακολουθείται η κανονική διαδικασία ρύθμισης σε 60 δόσεις».

Για όσους έχουν ρυθμισμένα χρέη και εμφανίζονται ανασφάλιστοι στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, ο υφυπουργός Εργασίας σημείωσε ότι, πράγματι, φαίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. «Πολλοί έχουν εκκαθαρίσει τις οφειλές τους, αλλά είναι πιθανόν να υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσό απλήρωτο και αυτός ήταν ο λόγος που ο ΕΦΚΑ τους εμφάνιζε σαν να μην έχουν ασφαλιστική ικανότητα.

Κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μία ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή που έχουμε για την ασφαλιστική, αλλά και τη φορολογική ενημερότητα, δηλαδή κάτω από ένα ορισμένο ποσό, ακόμα και αν υπάρχει χρέος, θα παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα.

Αν κάποιος, αυτήν τη στιγμή, ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις οφειλές του, αυτό θα εμφανιστεί στην καρτέλα του στον ΕΦΚΑ από τον επόμενο μήνα. Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζονται σαν ανασφάλιστοι, παρότι έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους. Τότε, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, χωρίς ραντεβού, με το παραστατικό πληρωμής της τράπεζας, για να αποκτήσει από εκείνη τη στιγμή ασφαλιστική ικανότητα ή, διαφορετικά, να μπει στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ να υποβάλει τα αντίστοιχα έντυπα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα κενό δύο εργάσιμων ημερών» διευκρίνισε ο κ. Τσακλόγλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

