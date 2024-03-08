Εβδομαδιαία άνοδος 0,30% για έβδομη συνεχόμενη φορά στο Χρηματιστήριο

Με ήπια άνοδο 0,30%, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κλείνοντας θετικά για έκτη συνεχή εβδομάδα, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης κερδίζει 6,49%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει άνοδο 10,35%.

Η προσοχή της αγορά την εβδομάδα που τελειώνει ήταν επικεντρωμένη στη δημόσια προσφορά για το 27% των μετοχών της Πειραιώς, που ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία.

Μετά το απόλυτα επιτυχημένο placement του 27% της Πειραιώς και γενικότερα μετά την απόσυρση του ΤΧΣ από τις τράπεζες, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στα σαλόνια μεγάλων διεθνών επενδυτών, με μακροπρόθεσμες προοπτικές και μεγάλες αποδόσεις.

Νέα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες δίνει και η Moody's, λίγες ημέρες πριν την αξιολόγηση της για την Ελλάδα, στις 15 Μαρτίου, εκτιμώντας πως και το 2024 οι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα είναι πολύ ισχυρές΄.

Σύμφωνα με την Αxia Research η άνοδος της αγοράς έχει συνέχεια. Σε ότι αφορά της αποτιμήσεις το Χ.Α συνεχίζει να είναι μία από τις φθηνότερες αγορές διεθνώς καθώς το momentum της κερδοφορίας των ελληνικών εταιρειών δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως από την αγορά. Το P/E του δείκτη FTSE/ASE Large Cap παραμένει σημαντικά χαμηλότερο στο 8,1 έναντι αυτού του δείκτη MSCI των αναδυόμενων αγορών (11,3) και του πανευρωπαϊκού STOXX Europe (12,3).

Αναμένει ότι η κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών θα συνεχίσει να αυξάνεται με έντονο ρυθμό. Ένας άλλος "μαγνήτης" που αναμένεται να προσελκύσει την προσοχή των επενδυτών είναι η χρονική στιγμή της επιστροφής του Χ.Α. σε καθεστώς ανεπτυγμένων αγορών. Τα "top picks" της και οι τιμές- στόχοι για το 2024 είναι: Αlpha Bank ( 2,30 ευρώ), Eurobank(2,50 ευρώ), Εθνική (8,80, ευρώ), Πειραιώς( 5,00 ευρώ), ΔΕΗ( 22,60 ευρώ), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ( 24,80 ευρώ), Μυτιληναίος(43,10 ευρώ), Jumbo(31,40 ευρώ) και ΕXΑΕ (6,40 ευρώ).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.427,02 μονάδες, έναντι 1.422,75 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,30%. Από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 10,35%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο 0,10% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 10,74%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία οριακή πτώση 0,03%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 8,19%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,65%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 15,93%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.833,361 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 366,672 εκατ. ευρώ, από 106,534 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος. Η εκρηκτική αύξηση του τζίρου οφείλεται στη διακίνηση πακέτων μετοχών της Πειραιώς τα οποία μεταβιβάστηκαν στα πλαίσια του plecement για το 27% των μετοχών της τράπεζας.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 148 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 98,387 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,499 δισ. ευρώ.

