Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.427,02 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.430,85 μονάδες (+0,38%) και κατώτερη τιμή στις 1.421,22 μονάδες (-0,30%)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε ήπια άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,35%,

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 123,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.829.967 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,37%), της Σαράντης (+2,37%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,53%), της Μυτιληναίος (+1,43%) και του ΟΛΠ (+1,38%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,69%), της Viohalco (-1,54%), της Elvalhalcor (-1,46%) και της ΔΕΗ (-1,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 11.510.216 και 6.163.748 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 46,78 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,53 εκατ. ευρώ,

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 52 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) +12,43% και Elinoil +9,56%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy -3,87% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -2,65%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,7190 -0,03%

AEGEAN AIRLINES: 12,6600 -1,40%

VIOHALCO: 5,7600 -1,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,5800 +2,37%

ΔΕΗ: 11,6900 -1,43%

COCA COLA HBC:28,8000 -0,24%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6100 -1,69%

ΕΛΠΕ: 8,1200 +0,12%

ELVALHALCOR: 2,0300 -1,46%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0140 -0,23%

ΕΥΔΑΠ: 5,6600 -0,35%

EUROBANK: 1,9110 +0,79%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 6,0000 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8700 +0,29%

MOTOR OIL: 27,8000 +1,09%

JUMBO: 26,7400 +1,29%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,8000 +1,43%

ΟΛΠ:25,7500 +1,38%

ΟΠΑΠ: 17,0500 -0,29%

ΟΤΕ: 13,7400 +1,25%

AUTOHELLAS:13,4600 +0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0500 -1,22%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,6700 +2,33%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,3000 +1,53%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

