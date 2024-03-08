Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.427,02 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.430,85 μονάδες (+0,38%) και κατώτερη τιμή στις 1.421,22 μονάδες (-0,30%)
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε ήπια άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,35%,
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 123,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.829.967 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,07%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,37%), της Σαράντης (+2,37%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,53%), της Μυτιληναίος (+1,43%) και του ΟΛΠ (+1,38%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,69%), της Viohalco (-1,54%), της Elvalhalcor (-1,46%) και της ΔΕΗ (-1,43%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 11.510.216 και 6.163.748 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 46,78 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,53 εκατ. ευρώ,
Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 52 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) +12,43% και Elinoil +9,56%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy -3,87% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -2,65%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 26,5000 αμετάβλητη
ALPHA BANK: 1,7190 -0,03%
AEGEAN AIRLINES: 12,6600 -1,40%
VIOHALCO: 5,7600 -1,54%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,5800 +2,37%
ΔΕΗ: 11,6900 -1,43%
COCA COLA HBC:28,8000 -0,24%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6100 -1,69%
ΕΛΠΕ: 8,1200 +0,12%
ELVALHALCOR: 2,0300 -1,46%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,0140 -0,23%
ΕΥΔΑΠ: 5,6600 -0,35%
EUROBANK: 1,9110 +0,79%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 6,0000 αμετάβλητη
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8700 +0,29%
MOTOR OIL: 27,8000 +1,09%
JUMBO: 26,7400 +1,29%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,8000 +1,43%
ΟΛΠ:25,7500 +1,38%
ΟΠΑΠ: 17,0500 -0,29%
ΟΤΕ: 13,7400 +1,25%
AUTOHELLAS:13,4600 +0,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0500 -1,22%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,6700 +2,33%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,3000 +1,53%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.