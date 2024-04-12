To ECOFIN ενέκρινε σήμερα Παρασκευή Κείμενο Συμπερασμάτων, στο οποίο αναγνωρίζεται η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την πανδημία, την επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, καθώς επίσης και στην προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έκανε εφικτή την πραγματοποίηση επενδύσεων, που δεν θα είχαν γίνει ή θα είχαν γίνει με μεγάλη καθυστέρηση. Επεσήμανε δε ότι οι επενδύσεις αυτές είχαν θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά και όχι μόνο στις ωφελούμενες χώρες. Επίσης αξιολόγησε ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η χρηματοδότηση είναι συνδεδεμένη με μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών - μελών.

Όσον αφορά ειδικότερα στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η χώρα μας λαμβάνει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο, σε σχέση με το ΑΕΠ της, ενώ είναι πρωταθλήτρια στην υλοποίηση, καθώς έχει λάβει μέχρι σήμερα ποσό ύψους 14,9 δισ. ευρώ, δηλαδή το 41% του συνολικού προγράμματος, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 30% και έχει ολοκληρώσει 23% των οροσήμων έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 17%. Ανέφερε επίσης ότι μέχρι το τέλος Μαΐου η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να κάνει δύο επιπλέον αιτήσεις πληρωμών για 2,3 δισ. ευρώ δάνεια και 1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, καθώς έχει ήδη ολοκληρώσει 18 από τα 20 ορόσημα που απαιτούνται. Ο Υπουργός είπε ότι «η εφαρμογή του ΤΑΑ είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για όλα τα κράτη μέλη, καθώς πρέπει να απορροφήσουν σε λίγα χρόνια πολλούς ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους, σε συνδυασμό μάλιστα με το ΕΣΠΑ. Οι δυσκολίες που εντοπίζονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν όλα τα κράτη μέλη, όπως η έλλειψη ευελιξίας και η περισσότερη από όση αναμενόταν στην αρχή διοικητική δουλειά, πρέπει να αντιμετωπιστούν οριζόντια. Και αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τους αναγκαίους ελέγχους τόσο σε εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ωστόσο, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης «το πλησιέστερο ανάλογο εγχείρημα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ευρώπη είναι το σχέδιο Μάρσαλ. Πολλοί λίγοι θα ισχυριστούν ότι το σχέδιο Μάρσαλ δεν ήταν μια επιτυχία, και είμαι αισιόδοξος ότι το ίδιο θα συμβεί και με το Ταμείο Ανάκαμψης στο μέλλον».

Συζήτηση έγινε και για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση αμυντικών επενδύσεων. Η Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Nadia Calvino, παρουσίασε το σχετικό πλαίσιο προτάσεων. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα παγίως πιστεύει ότι η άμυνα πρέπει να είναι ένας τομέας προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει τις σχετικές προτάσεις της ΕΤΕΠ, και πιστεύει ότι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των κοινών μας στόχων σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο.

Στη συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Eurogroup, αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η έξαρση του οικονομικού ανταγωνισμού ΗΠΑ – Κίνας και η συνεπαγόμενη μείωση του παγκοσμίου εμπορίου επηρεάζει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία είναι συγκριτικά πιο ανοιχτή.



Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι παράλληλα με τις πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων στρατηγικών εξαρτήσεων. «Ακόμη και αν έχουμε τα πιο ανταγωνιστικά και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα, εάν σημαντικές παγκόσμιες αγορές είναι κλειστές για εμάς λόγω εμπορικών φραγμών δεν θα μπορούμε να τα πουλήσουμε. Μεγάλη σημασία λοιπόν έχει η ενίσχυση της πολιτικής δύναμης της ΕΕ διεθνώς. Η πολιτική δύναμη που έχει σήμερα δεν αρκεί. Απαιτείται μια νέα νοοτροπία από την πλευρά μας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή παρά στην εθνική διάσταση. Όσον αφορά τη διεθνή οικονομία και τη γεωπολιτική, σαφώς η ισχύς μας είναι μεγαλύτερη όταν δρούμε συλλογικά», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός.

