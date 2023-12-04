Ομοσπονδία Βενζινοπωλών για το νέο φορολογικό: Έλεγχο από τα διυλιστήρια μέχρι τον καταναλωτή

Το φορολογικό νομοσχέδιο έχει διατάξεις που συμβάλλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα των καυσίμων ανέφερε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας. Στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ο κ. Κιούσης ανέφερε πως η προσπάθεια πάταξης της παραβατικότητας στον τομέα των καυσίμων, όχι μόνο είναι θετική αλλά είναι και πολύ αναγκαία. «Μεγάλα ποσά διαφεύγουν της νόμιμης διακίνησης, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου, τα δημόσια έσοδα και το χειρότερο, να κατανέμονται μεταξύ των νόμιμων φορολογούμενων, επιχειρήσεων και καταναλωτών, οι διαφυγόντες φόροι», είπε ο κ. Κιούσης.

«Υπάρχουν άρθρα που συμβάλλουν για να μειωθεί, για να περιοριστεί η παραβατικότητα στον κλάδο μας. Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι βασική αιτία των παραβάσεων, το κίνητρο δηλαδή, είναι η μεγάλη φορολογία στα καύσιμα, οι μεγάλοι ειδικοί φόροι και το ΦΠΑ. Από εκεί και μετά και από τις διατάξεις, χρήζει συγκεκριμένης διευκρίνισης η έννοια της δέουσας επιμέλειας των εταιριών εμπορίας και η έκταση αυτής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, που η εταιρεία δεν μπορεί να ασκήσει το νόμιμο έλεγχο επί της νομιμότητας των πρατηρίων, πρέπει να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του κράτους. Γι' αυτό, ζητάμε ενίσχυση με τεχνικά μέσα των κρατικών ελεγκτικών οργάνων», ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών.

Παράλληλα όμως ο κ. Κιούσης ζήτησε, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, την έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων για την «κατηγοροποίηση των ποινών».

«Δεν είναι δυνατόν κάποιος που νοθεύει, κάποιος που λαθρεμπορεύει, κάποιος που χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα και κάνει εσκεμμένη ανάπτυξη πετρελαιοειδών, με διαλύτες ή με κάποια άλλα προϊόντα, για τα οποία δεν υφίστανται ειδικός φόρος κατανάλωσης ή είναι τεράστια η διαφορά τους, να έχουν τις ίδιες ποινές με κάποιον που είχε γίνει λάθος στο δείγμα», είπε ο κ. Κιούσης.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πρότεινε «ολιστικό έλεγχο της φόρτωσης, διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης, από τα διυλιστήρια μέχρι τον τελικό καταναλωτή, με χρήση νέων τεχνολογιών και έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών, σε όλους τους κλάδους».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

