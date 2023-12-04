Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων μετά την αναβάθμιση από Fitch

Σημαντική αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων σήμερα μετά την «ετυμηγορία» αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από την Fitch την περασμένη Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι μετά και την αναβάθμιση από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα (ΒΒΒ-) τα ελληνικά ομόλογα μπορούν πλέον να ενταχθούν στους ευρωπαικούς δείκτες, τους οποίους ακολουθούν στις τοποθετήσεις τους οι λεγόμενοι «παθητικοί επενδυτές».

Εκτιμάται ότι από την εξέλιξη αυτή θα δημιουργηθεί μία πρόσθετη ζήτηση για ελληνικά ομόλογα της τάξεως των 6 με 10 δις. ευρώ.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 144 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 78 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,56% από 3,63% που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έναντι 2,34 % του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,22%1,21%.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0817 δολ . από το επίπεδο των 1,0992 δολ, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

