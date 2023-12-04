Το 1,5 τρισ. ευρώ θα αγγίξει η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας το 2023

Η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας αναμένεται να φθάσει το 1,5 τρισ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 8-10% σε σχέση με το 2022, επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ για τον κλάδο. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από τα ευρήματα της τελευταίας μελέτης της Bain & Company σε συνεργασία με την Altagamma, την ιταλική ένωση κατασκευαστών ειδών πολυτελείας.

Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες, η αγορά κατέγραψε υψηλή ανάπτυξη της τάξης του 11-13% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Αυτό συνάδει με τον περυσινό ρυθμό ανάπτυξης και μεταφράζεται σε αύξηση των δαπανών κατά περίπου 160 δισ. ευρώ σε όλες τις κατηγορίες των ειδών πολυτελείας.

Εν μέσω έντονων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών ανακατατάξεων, η αγορά ειδών πολυτελείας απέδειξε και φέτος την απαράμιλλη ανθεκτικότητά της. Ο βασικός τομέας, τα προσωπικά είδη πολυτελείας, παρουσίασε συνεχή ανάπτυξη το 2023 και αναμένεται να φθάσει τα 362 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, 4% υψηλότερα από το 2022 σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ωστόσο, οι αντίξοες συνθήκες παραμένουν ενόψει του τέταρτου τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εύθραυστης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, των μακροοικονομικών εντάσεων στην Κίνα και των ισχνών ενδείξεων ανάκαμψης στις ΗΠΑ. Η μελέτη υποδεικνύει μια εξασθένηση των επιδόσεων όσον αφορά τα προσωπικά είδη πολυτελείας το 2024, επιτυγχάνοντας χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης κατά το 2023 με βάση τα τρέχοντα σενάρια.

Η μελέτη δείχνει ότι οι παγκόσμιες τουριστικές αγορές πολυτελείας έχουν φθάσει σχεδόν στα προ της πανδημίας επίπεδα, με πολλές δυνατότητες σε διάφορες περιοχές να παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Την ίδια ώρα, όλες οι κατηγορίες ειδών πολυτελείας σημείωσαν αύξηση, ευνοημένες από τη συνεχή αύξηση των τιμών, γεγονός που υποσκέλισε εν μέρει τον όγκο. Τροφοδοτούμενη από την επενδυτική νοοτροπία, η αξία της αγοράς κοσμημάτων αναμένεται να φτάσει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, με τα πολυτελή κοσμήματα να αποτελούν ένα φωτεινό σημείο για επενδύσεις εν μέσω αβεβαιότητας. Τα ενδύματα «readytowear» παρουσιάζουν θετική ανάπτυξη. Στον τομέα της ομορφιάς, με κινητήρια δύναμη το μακιγιάζ και τα αρώματα, παρατηρείται μια θετική δυναμική που έχει ευνοηθεί από το αναδυόμενο «φαινόμενο του κραγιόν» στην Αμερική και την Ευρώπη. Τα ρολόγια συνεχίζουν να ευημερούν, παρά την αυξανόμενη πόλωση γύρω από τους λίγους κερδισμένους του κλάδου. Μετά την υπεραπόδοση των τελευταίων ετών, η ανάπτυξη των δερμάτινων ειδών έχει αρχίσει να επιβραδύνεται.

Όσον αφορά τα δίκτυα, η στρατηγική της μίας και μόνο μάρκας (monobrands) ηγείται του οικοσυστήματος διανομής, χάρη στην αναζήτηση των καταναλωτών για φυσικές εμπειρίες και στον αυξανόμενο ρόλο των συστημάτων υποστήριξης πελατών (clienteling) στις πωλήσεις. Οι φυσικές και οι ψηφιακές εμπειρίες αναμειγνύονται ολοένα και περισσότερο, απαιτώντας από τα επώνυμα προϊόντα να προσφέρουν άριστη εμπειρία καθ' όλη τη διαδρομή του καταναλωτή. Αντίθετα, οι αγορές με πολλές διαφορετικές μάρκες υφίστανται έντονη επιβράδυνση τόσο στα πολυκαταστήματα όσο και στα εξειδικευμένα καταστήματα, με αυξανόμενα ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο εξέλιξης της πρότασης αξίας τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών.

Τα επώνυμα προϊόντα πρέπει να ελίσσονται μέσα στην αυξανόμενη πολυγενεακή πολυπλοκότητα, αναπτύσσοντας πολύπλευρες δράσεις για την εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών σε όλη την καταναλωτική βάση.

Οι γενιές Χ και Υ βρίσκονται στην ηλικία με τα πιο υψηλά εισοδήματα, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος των αγορών ειδών πολυτελείας και τη βασική δεξαμενή αύξησης των εσόδων στο προσεχές μέλλον. Ωστόσο, η γενιά Ζ είναι αυτή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής και πολιτιστικής αλλαγής, εμπνέοντας τα συστήματα αξιών των άλλων γενεών, με μεγάλη επιθυμία για έντονες εμπειρίες και αναζήτηση νοήματος.

Μέχρι το 2030, η γενιά Z θα αντιπροσωπεύει το 25-30% των αγορών ειδών πολυτελείας, ενώ οι Millennials θα αντιπροσωπεύουν το 50-55%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

