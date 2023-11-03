Ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις τους - Κάτω από το 4% το 10ετές

Κάτω από το «ψυχολογικό» όριο του 4% -συγκεκριμένα στο 3,92- υποχώρησε σήμερα στη διάρκεια της ημέρας η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου.

Η ελληνική αγορά ομολόγων, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές, ανακάμπτουν μετά από τη διαρκή υποχώρηση των τελευταίων εβδομάδων, καθώς μεταξύ των επενδυτών επικρατεί αισιοδοξία και αναμένουν ότι τελικώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα είναι η πρώτη μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών η οποία θα «σύρει τον χορό» της μείωσης των επιτοκίων.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και κεντρικών τραπεζιτών που μετέχουν στο ΔΣ της ΕΚΤ. Παράλληλα η προθεσμιακή αγορά χρήματος έχει ήδη αρχίσει να προεξοφλεί μείωση των επιτοκίων όχι μόνο από την ΕΚΤ, αλλά και από την FED και την Τράπεζα της Αγγλίας το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι αγορές τιμολογούν πλέον με 80% πιθανότητα μία μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ τον Ιούλιο ενώ η πιθανότητα αγγίζει τη βεβαιότητα (100%) όταν ο χρονικός ορίζοντας επεκταθεί τον Ιούλιο.

Οι προσδοκίες αυτές εδράζονται και στην πορεία βασικών δεικτών της οικονομίας.

Συγκεκριμένα ο πληθωρισμός δείχνει σαφή σημάδια υποχώρησης, ενώ η ανάκαμψη σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ δείχνει να έχει φρενάρει.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών τον Οκτώβριο, ενώ η οικονομία συρρικνώθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ύφεσης στο τέλος του έτους.

Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα (οι νέες θέσεις εργασίας απογοήτευσαν τους αναλυτές) συνηγορούν σε αυτό.

Παρά ταύτα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάνρτ την προηγούμενη εβδομάδα υποστήριξε ότι η οποία συζήτηση για μείωση των επιτοκίων είναι πρόωρη.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 34 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 24 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,04%, από 4,09% χθες, έναντι 2,64% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,4%.

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0725 δολ. από το επίπεδο των 1,0694 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

