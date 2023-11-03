Κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία της πρωτοβουλίας "Μόνιμη Μείωση Τιμής", αλλά και το "Καλάθι του νοικοκυριού".



Ο Υπουργός ενημερώθηκε για την εφαρμογή του μέτρου, στο οποίο συμμετέχουν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, για την πορεία των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και για την ανταπόκριση από τους καταναλωτές.



Ο κ. Σκρέκας συνομίλησε με τους εργαζομένους του καταστήματος, είδε τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί τα ταμπελάκια της πρωτοβουλίας και συζήτησε για την αύξηση της κινητικότητας των συγκεκριμένων κωδικών.

Ο υπουργός βρέθηκε και στο ειδικό σταντ με το "Καλάθι του νοικοκυριού" προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις στην εμφάνισή του.



Για τα ταμπελάκια των προϊόντων για την πρωτοβουλία "Μόνιμη Μείωση Τιμής" τόνισε ότι είναι μια ενέργεια της κυβέρνησης για να τονωθεί ο ανταγωνισμός και να αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές στο ράφι προς όφελος των νοικοκυριών.



«Η πρωτοβουλία αυτή σημαίνει ότι στα προϊόντα που έχουν σηματοδοτηθεί με το ειδικό ταμπελάκι, πρέπει να μειωθεί η τιμή τους στο ράφι τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον έξι συνεχόμενους μήνες. Ήδη παρατηρούμε σε αυτό εδώ το κατάστημα ταμπελάκια σε 100 διαφορετικά προϊόντα. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν κοινοποιηθεί μέχρι τώρα 428 διαφορετικά προϊόντα από προμηθευτές που συμμετέχουν στη ‘Μόνιμη Μείωση Τιμής’».



Όπως εξήγησε ο κ. Σκρέκας, οι αλυσίδες έχουν ένα διάστημα 15-20 ημερών από τη στιγμή που γίνεται κοινοποίηση του προϊόντος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι να το τοποθετήσουν στο ράφι. Κάποιες εταιρείες συνεχίζουν να έχουν προωθητικά πακέτα και επιπλέον έχουν μειώσει την τιμή κατά 5% στο ράφι. Είδαμε ότι κάποια άλλα προϊόντα συμμετέχουν τόσο στο Καλάθι του νοικοκυριού, όσο και στη ‘Μόνιμη Μείωση Τιμής’».



«Πρώτη η Ελλάδα εφαρμόζει σε επίπεδο Ευρώπης αυτές τις πρωτοβουλίες. Παρατηρούμε ότι αρχίζουν και συμβάλλουν στο να μειωθούν σταδιακά οι τιμές και έτσι τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται πάρα πολύ αρχίζουν να έχουν πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά» σημείωσε.



«Την Πέμπτη επιβάλλαμε πρόστιμα, σε δύο πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες μετά από ελέγχους της ΔΙΜΕΑ βρέθηκαν να έχουν κωδικούς προϊόντων με κέρδος μεγαλύτερο το 2023 σε σχέση με το 2021, πριν ξεκινήσει η ακρίβεια. Η απόφαση της κυβέρνησής μας είναι ξεκάθαρη και αμετάκλητη. Όσοι παραβιάζουν το νόμο για την αθέμιτη κερδοφορία, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Οι έλεγχοι δεν θα σταματήσουν και θα συνεχιστούν» υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

