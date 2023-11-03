Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα τιμολόγια στο ρεύμα - Τι θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου

Διευκρινίσεις και χρηστικές πληροφορίες για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφαρμοστούν από 1ης Ιανουαρίου, την έκτακτη ενίσχυση των ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών, το νέο τιμολόγιο για τους πολύτεκνους και το πρόγραμμα «Απόλλων» για τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ευάλωτων νοικοκυριών δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επτά ερωτήσεις & απαντήσεις για το πρόγραμμα «Απόλλων»

1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος «Απόλλων»;

Το «Απόλλων» αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού στη χώρα -συνδυάζοντας την ενεργειακή με την κοινωνική πολιτική- και συντελεί, ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να έχουν ακόμα πιο έντονο, θετικό, κοινωνικό αποτύπωμα.

Μέσα από την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ και την εφαρμογή εικονικού συμψηφισμού με ταυτοχρονισμό, το «Απόλλων» συμβάλλει:

στην ενίσχυση των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και συγκεκριμένα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου Α , δηλαδή νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα κάτω των 5.400 ευρώ, καλύπτοντας το 90% των ενεργειακών τους καταναλώσεων και

, δηλαδή νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα κάτω των 5.400 ευρώ, καλύπτοντας το 90% των ενεργειακών τους καταναλώσεων και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τις ΔΕΥΑ και τους ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ, καλύπτοντας το 50% των καταναλώσεων τους.

2. Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του «Απόλλων»;

Το Πρόγραμμα «Απόλλων» απευθύνεται σε όλες τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ, τους ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ και τα ευάλωτα νοικοκυριά της χώρας.

Σκοπός είναι μέσα από το «Απόλλων» -όπου είναι τεχνικά εφικτό και ανάλογα με την εξέλιξη των διασυνδέσεων- να επωφεληθούν οι 13 Περιφέρειες και οι 332 δήμοι για μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν στα δημοτικά τους κτίρια, στον οδοφωτισμό και στα αντλιοστάσιά τους και 127.500 δικαιούχοι του ΚΟΤ Α.

Επιπλέον, θα μπορέσουν να καλυφθούν 9.455 παροχές κατανάλωσης των ΔΕΥΑ και 3.570 παροχές κατανάλωσης που εξυπηρετούν ανάγκες των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ.

3. Γιατί το «Απόλλων» επικεντρώνεται στους εν λόγω ωφελούμενους;

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες ωφελούμενων, διότι μέσα από τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την κάλυψη μέρους των καταναλώσεων τους, επιδιώκεται:

η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης κυρίως των ευάλωτων νοικοκυριών ,

, η παροχή κινήτρου , ώστε να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για περαιτέρω μείωση των λογαριασμών τους και η δυνατότητα να διαθέσουν πόρους και

, ώστε να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για περαιτέρω μείωση των λογαριασμών τους και η δυνατότητα να διαθέσουν πόρους και η ενίσχυση της οικονομικής εξυγίανσής τους, δίνοντας τη δυνατότητα μέσα από τη μείωση των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια, να ρυθμίσουν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν σήμερα προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Πως θα υλοποιηθεί το «Απόλλων» για την κάλυψη των απαιτούμενων καταναλώσεων;

Η ανάπτυξη των σταθμών ΑΠΕ πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι θα απευθύνονται σε έργα ΑΠΕ που έχουν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης στο Σύστημα και θα συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργειά τους με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό με τις απαιτούμενες καταναλώσεις των ωφελούμενων.

Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι «ξεπαγώνουν» πάνω από 1 GW έργων ΑΠΕ, και δίνεται μία νέα διέξοδος προς την αγορά σε παραγωγούς, κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω τόνωση της αγοράς και σε νέες θέσεις απασχόλησης, γεγονός που υπογραμμίζει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του προγράμματος.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, θα αξιοποιηθεί το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων και θα συσταθεί σε κάθε Περιφέρεια μία Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών, στην οποία θα συμμετέχουν οι εκάστοτε ΟΤΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, ΔΕΥΑ και θα συγκεντρωθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Θα συγκεντρωθούν όλες οι παροχές κατανάλωσης, οι οποίες θα είναι προς συμψηφισμό και θα μελετηθούν τα συγκεκριμένα προφίλ κατανάλωσης, ώστε να καθοριστούν οι ενεργειακές ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν από τους σταθμούς ΑΠΕ.

Κατόπιν τούτου, θα διενεργηθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες για κάθε Περιφέρεια, στις οποίες θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι σταθμοί ΑΠΕ και θα προσφέρουν οικονομική προσφορά (€/MWh) για τη συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας που θα απαιτείται να καλυφθεί.

Οι σταθμοί που θα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς θα είναι ώριμα έργα που έχουν οριστική προσφορά σύνδεσης -δηλαδή δεσμευμένο ηλεκτρικό χώρο- και αναμένουν να λάβουν τιμή αποζημίωσης για να υλοποιηθούν.

Οι σταθμοί ΑΠΕ που θα επιλεγούν θα αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν και συμψηφίζουν με τις καταναλώσεις των ωφελούμενων για διάρκεια 20 ετών.

Η θέση εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ενδεχομένως θα επιλεχθούν είναι ανεξάρτητη της Περιφέρειας που ανήκει η Ενεργειακή Κοινότητα και θα συμψηφιστούν οι καταναλώσεις.

5. Ποιος ο τρόπος αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ και ποια η επιβάρυνση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας;

Για την αποζημίωση των σταθμών ΑΠΕ θα συνάπτεται σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (ΣΕΔΠ) με τον ΔΑΠΕΕΠ, όπου θα καθορίζεται η τιμή αποζημίωσης για συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας που θα συμψηφίζεται.

Παράλληλα, για τον συμψηφισμό της ενέργειας των ωφελούμενων από τους σταθμούς ΑΠΕ, θα συνάπτεται, όπως εφαρμόζεται και μέχρι σήμερα, μία σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού.

Η βασική διαφοροποίηση με τις μέχρι τώρα συμβάσεις είναι η εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, όπου καθορίζει την αποζημίωση των σταθμών ΑΠΕ και τον τρόπο εφαρμογής συμψηφισμού των καταναλώσεων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αποτελεί τη μεγαλύτερη δικλείδα ασφαλείας για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να βελτιστοποιούν το κόστος συμμετοχής τους στις αγορές χονδρεμπορικής.

6. Γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο και όχι η ανάπτυξη «από το μηδέν» των σταθμών ΑΠΕ από τις Ενεργειακές Κοινότητες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού;

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιλέχθηκε, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αξιοποιώντας σταθμούς ΑΠΕ αδειοδοτημένους, διαστασιολογημένους και με εξασφαλισμένο τον ηλεκτρικό χώρο.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε εκτός από τη μελέτη των προφίλ κατανάλωσης, να διερευνήσουμε τις διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη των σταθμών και την αναζήτηση διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου που αυτή τη στιγμή είναι αγαθό σε έλλειψη.

Επιπλέον, σκοπός μας μέσω του προγράμματος είναι και η αξιοποίηση και όχι η περιθωριοποίηση ενός μεγάλου πλήθους έργων ΑΠΕ που αγγίζουν τα 8GW, που έχουν οριστική προσφορά σύνδεσης, καθώς επίσης και έργα που έχουν υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή και αναμένουν να λάβουν οριστική προσφορά σύνδεσης στο επόμενο διάστημα.

Έργα που αναμένεται να συμμετέχουν, δηλαδή, στους επόμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ της ΡΑΑΕΥ και να προχωρήσουν, άμεσα, σε υλοποίηση.

7. Ποια είναι τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του «Απόλλων»;

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε τρεις φάσεις υλοποίησης:

Την 1η φάση, όπου θα πρέπει να συσταθούν οι απαραίτητες νομικές οντότητες ανά Περιφέρεια, να μελετηθούν οι ενεργειακές ανάγκες των ωφελούμενων και τα συγκεκριμένα προφίλ κατανάλωσης και να διαστασιολογηθούν τα απαιτούμενα έργα ΑΠΕ και η ενέργεια προς συμψηφισμό και εικονικό ταυτοχρονισμό, που θα ζητηθεί.

Η συγκεκριμένη διεργασία -επειδή είναι αρκετά χρονοβόρα, για να συγκεντρωθούν όλα τα μέλη και όλες οι παροχές, και κατόπιν να μελετηθούν, για να φέρουν ένα απτό αποτέλεσμα- θα ανατεθεί σε εξωτερικούς συμβούλους, που θα υποστηρίξουν τους ΟΤΑ και θα παραδώσουν για τις 13 Περιφέρειες - 13 Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και 13 μελέτες με συγκεκριμένες ανάγκες για πράσινη ενέργεια.

Την 2η φάση, όπου με βάση τις μελέτες που θα παραδοθούν ανά Ενεργειακή Κοινότητα θα προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί για την επιλογή των αναδόχων - των έργων ΑΠΕ δηλαδή, που θα καλύψουν με την ενέργειά τους τις ενεργειακές ανάγκες των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Και την 3η φάση, όπου είναι η κατασκευή και η ηλέκτριση των έργων. Εδώ, ζητούμενο από τους αναδόχους -εκτός από την κατασκευή των έργων ΑΠΕ- είναι να έχουν υπεύθυνο για τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας και τον ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των ωφελούμενων.

Η υλοποίηση και των τριών φάσεων μέχρι και τη λειτουργία όλων των έργων για την κάλυψη όλων των Περιφερειών -εφόσον είναι τεχνικά εφικτό- εκτιμάται σε 36 μήνες από σήμερα.

Οκτώ ερωτήσεις - απαντήσεις για το νέο τιμολόγιο πολυτέκνων

1. Ποιους αφορά το νέο τιμολόγιο πολυτέκνων ΚΟΤ Γ;

Δικαιούχοι του νέου τιμολογίου ΚΟΤ Γ είναι οι πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω, μέσω της ένταξής τους στη νέα διακριτή κατηγορία δικαιούχων ΚΟΤ, ξεχωριστά από άλλες οικονομικά ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

2. Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων ΚΟΤ Γ;

Εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των πολυτέκνων οικογενειών στο τιμολόγιο ΚΟΤ Γ. Για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο φθάνει τις 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται επιπλέον το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας. Επίσης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ΚΟΤ, στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων δεν εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη των δικαιούχων.

Εκτιμάται ότι περίπου το 95% των πολύτεκνων οικογενειών καθίστανται δικαιούχοι.

3. Ποιο είναι το όφελος για τις πολύτεκνες οικογένειες που εντάσσονται στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων ΚΟΤ Γ;

Το νέο τιμολόγιο πολυτέκνων μειώνει, δραστικά, το ενεργειακό κόστος των δικαιούχων, καθώς η βασική έκπτωση στις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 100 €/MWh, που σημαίνει, για παράδειγμα, ότι για μία οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και τετραμηνιαία κατανάλωση της τάξεως των 2.000 kWh, η έκπτωση υπολογίζεται σε 200 ευρώ.

4. Υπάρχει κάποιο όριο στην κατανάλωση ενέργειας, για την οποία οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ λαμβάνουν την καθορισμένη έκπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας;

Στο τιμολόγιο πολυτέκνων εφαρμόζονται διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τη χορήγηση της έκπτωσης στις χρεώσεις προμήθειας, που ξεκινούν από τις 2.000 kWh, ανά τετράμηνο, για τις οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 kWh, αυξάνοντας αναλόγως το τετραμηνιαίο όριο, μέχρι του ύψους των 4.000 kWh, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας. Το προαναφερθέν ανώτατο όριο, αυξάνεται κατά 300 kWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Για παράδειγμα, το όριο οικογένειας με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα διαμορφώνεται σε 2.300 kWh και 2.600 kWh, αντιστοίχως, ανά τετράμηνο.

5. Τί γίνεται σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης ενέργειας των δικαιούχων του ΚΟΤ Γ;

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μη απένταξη των δικαιούχων σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης, με την υπερβάλλουσα ενέργεια να χρεώνεται με το βασικό οικιακό τιμολόγιο του εκάστοτε προμηθευτή.

Εκτιμάται ότι το τιμολόγιο πολυτέκνων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αυξημένων ενεργειακών αναγκών των δικαιούχων.

6. Επωφελούνται οι δικαιούχοι του νέου τιμολογίου πολυτέκνων ΚΟΤ Γ σε περίπτωση εξοικονόμησης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας;

Οι δικαιούχοι επωφελούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν, σε σχέση με το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσής τους. Για παράδειγμα, πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και τετραμηνιαίο όριο επιδοτούμενης κατανάλωσης 2.000kWh, η οποία θα επιτύχει μείωση της κατανάλωσης κατά 17% (333 kWh), δικαιούται έκπτωση 120 €/MWh, αντί για την έκπτωση των 100 €/MWh. Η επιπρόσθετη έκπτωση λόγω επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης δε θα μπορεί να ξεπερνά το 20% της βασικής έκπτωσης, δηλαδή τα 120 €/MWh συνολικά.

7. Τί ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του λογαριασμού των δικαιούχων του νέου τιμολογίου πολυτέκνων ΚΟΤ Γ και των άλλων κατηγοριών ΚΟΤ;

Οι δικαιούχοι του νέου τιμολογίου πολυτέκνων ΚΟΤ Γ απαλλάσσονται από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν στο σκέλος της ενέργειας για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) εντός των ορίων επιδοτούμενης κατανάλωσης, καθώς και από τα υπόλοιπα σκέλη των χρεώσεων αυτών. Επιπρόσθετα, απαλλάσσονται και από τις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Αντίστοιχη πρόνοια λαμβάνεται και για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της Κατηγορίας Α (ΚΟΤ Α), ενώ οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Β (ΚΟΤ Β), απαλλάσσονται από το πάγιο και σταθερό σκέλος των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).

8. Ποια είναι η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων πολυτέκνων στο νέο τιμολόγιο ΚΟΤ Γ;

Η ένταξη στο ΚΟΤ Γ για τις πολύτεκνες οικογένειες θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα υλοποιηθεί, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, από την ΗΔΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή για τους αιτούντες, καθώς με την αίτησή τους θα αναρτούν το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Ο έλεγχος θα είναι αυτοματοποιημένος και οι αιτούντες θα ενημερώνονται, άμεσα, εάν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο τιμολόγιο.

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις για τα νέα τιμολόγια στη χαμηλή τάση

1. Τι αλλάζει στα τιμολόγια ρεύματος από 1.1.2024 και για ποιο λόγο;

Από 1η Ιανουαρίου 2024 θα εφαρμοστούν τα νέα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης. Μεταξύ αυτών θεσπίζεται ειδικό κοινό τιμολόγιο, στο οποίο θα μεταπέσουν, αυτομάτως, την 1η Ιανουαρίου 2024 όσοι δεν επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Επίσης, στο ειδικό κοινό τιμολόγιο δεν μεταπίπτουν αυτόματα όσοι καταναλωτές έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση αυτή.

2. Ποια είναι η υποχρέωση των προμηθευτών για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα νέα τιμολόγια;

Οι προμηθευτές, το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 2023, οφείλουν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα τιμολόγια που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

3. Πώς καταλαβαίνει ο καταναλωτής σε ποια κατηγορία τιμολογίου βρίσκεται;

Οι προμηθευτές οφείλουν να επισημαίνουν κάθε τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τις νέες «σημάνσεις διαφάνειας», προκειμένου οι καταναλωτές να κατανοούν άμεσα και ευχερώς το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό του τιμολογίου που τους προσφέρεται, δηλαδή αν η χρέωση προμήθειας είναι σταθερή ή κυμαινόμενη ή δυναμική.

4. Ποιες είναι οι τέσσερις «σημάνσεις διαφάνειας» των νέων τιμολογίων από 1η Ιανουαρίου 2024;

Θεσπίζονται τέσσερις διακριτές κατηγορίες τιμολογίων, οι οποίες θα προσφέρονται από όλους τους προμηθευτές ανεξαιρέτως.

Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης.

Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν.

Τα λοιπά κυμαινόμενα τιμολόγια, με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα δυναμικά τιμολόγια, με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη ευφυούς μετρητή.

5. Ποιο είναι το βασικό όφελος του ειδικού τιμολογίου που θεσπίζεται από την Πολιτεία;

Το ειδικό κοινό τιμολόγιο με πράσινη σήμανση παρέχει το πλεονέκτημα στους καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων, την 1η ημέρα του μήνα κατανάλωσης, την τιμή χρέωσης του μήνα. Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί σε μηνιαία βάση τις χρεώσεις του τιμολογίου του, και να τις συγκρίνει με ευχέρεια ιδίως με τα κοινά τιμολόγια που θα προσφέρονται στην αγορά. Η διαφάνεια και η ευκολία της σύγκρισης θα ενισχύεται από το γεγονός ότι η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της, τις χρεώσεις προμήθειας, οι οποίες θα εφαρμόζονται στο ειδικό κοινό τιμολόγιο.

6. Γιατί να επιλέξω τιμολόγιο και να μην μείνω στο ειδικό τιμολόγιο;

Το σύνολο των καταναλωτών θα μεταπέσει, αυτομάτως, στο ειδικό τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου 2024, εκτός των καταναλωτών που θα επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο.

Οι προμηθευτές, έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, θα ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα τιμολόγια που προσφέρουν και για τις χρεώσεις τους. Οι καταναλωτές την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις των προμηθευτών και να επιλέξουν τον προμηθευτή και το τιμολόγιο που καλύπτει τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Η κατηγορία του ειδικού κοινού τιμολογίου, με πράσινη σήμανση, αναμένεται ότι θα έχει ανταγωνιστικές τιμές, με τις προσφορές των προμηθευτών να είναι άμεσα συγκρίσιμες. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε το επιθυμεί να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον προμηθευτή της επιλογής του.

7. Πώς θα αποτυπώνεται η χρέωση προμήθειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του ειδικού κοινού τιμολογίου;

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης που αφορούν στο ειδικό κοινό τιμολόγιο, οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποτυπώνουν ενιαία την τελική τιμή προμήθειας, ανά μήνα τιμολόγησης.

8. Μέχρι πότε θα εφαρμόζεται το ειδικό κοινό τιμολόγιο;

Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση διατήρησης του ειδικού κοινού τιμολογίου τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Η παραμονή των καταναλωτών σε αυτό το τιμολόγιο θα είναι δυνατή έως τότε, εφόσον δεν έχουν επιλέξει άλλο προϊόν προμήθειας της επιλογής τους. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ειδικό κοινό τιμολόγιο και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025, καθώς θα προσφέρεται και στη συνέχεια από όλους τους προμηθευτές.

9. Μπορώ να αλλάξω άμεσα και χωρίς κυρώσεις τιμολόγιο ή προμηθευτή;

Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.

10. Θα είναι διαθέσιμο κάποιο εργαλείο επαλήθευσης και σύγκρισης τιμών;

Στους λογαριασμούς ρεύματος και στα άλλα μηνύματα των προμηθευτών (sms και e-mail) εισάγεται κωδικός QR (και link) με παραπομπή στον ιστότοπο δημοσίευσης του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν τη τιμή του κάθε μήνα για το ειδικό κοινό τιμολόγιο και να συγκρίνουν με το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων των προμηθευτών.

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις για την έκτακτη ενίσχυση των ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών

1. Ποιοι/ποιες είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης;

Οι δικαιούχοι εκτιμώνται περίπου σε 1,2 εκατ. και είναι όσοι/όσες πληρούν, σωρευτικά, τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, τους έγγαμους 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

β) κύκλο εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες) και

γ) αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

2. Ποιο είναι το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης και πώς υπολογίζεται;

Το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης για κάθε μήνα θα ανέλθει σε 60 ευρώ επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού.

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (συντελεστής βαθμοημερών άνω του ένα), το υπολογιζόμενο ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και αντιστοίχως τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση κατ' ανώτατο όριο. Με βάση τα παραπάνω, το εύρος της τρίμηνης ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ.

3. Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό της ενίσχυσης;

Όχι, τα τετραγωνικά της οικίας του δικαιούχου δεν αποτελούν παράμετρο στον υπολογισμό της έκτακτης ενίσχυσης για τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές.

4. Μπορώ να λάβω την έκτακτη ενίσχυση εφόσον λαμβάνω, ήδη, το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης;

Από την έκτακτη ενίσχυση εξαιρούνται όσοι/όσες λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες μορφές θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023/2024. Επιπρόσθετα, εξαιρούνται όσοι/όσες ανήκουν στα Κοινωνικά Τιμολόγια, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

5. Πώς θα κάνω αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια;

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ, στην οποία θα υποβάλλονται αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο της έκτακτης ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας του.

6. Τί στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης;

Στην αίτηση αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

β) το ονοματεπώνυμό του,

γ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

δ) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

ε) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

στ) το ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και το ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό και

ζ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Αφού ελεγχθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από την ΑΑΔΕ, αποστέλλονται τα στοιχεία ΑΦΜ δικαιούχου, ΑΦΜ που εκδίδεται ο λογαριασμός, ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή, ο αριθμός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας και το ύψος της επιδότησης που δικαιούται στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να τα κοινοποιήσει στους προμηθευτές και να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης.

7. Ποιος/ποια υποβάλλει την αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση;

Το επίδομα δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού και η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή από έναν εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

8. Πώς θα εφαρμοστεί η ενίσχυση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας;

Η έκπτωση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι ή εκκαθαριστικό) που αφορούν στην περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2024).

Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

9. Θα πρέπει να υποβάλλω κάποιο αποδεικτικό του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μου στην εφαρμογή «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ»;

Ο δικαιούχος - καταναλωτής ρεύματος θα πρέπει να καταχωρεί στην πλατφόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία των λογαριασμών ρεύματος.

Για την καταχώριση των στοιχείων του λογαριασμού υποβάλλεται ο αριθμός του λογαριασμού ρεύματος, το συνολικό ποσό/αξία του λογαριασμού, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία του προμηθευτή, το ΑΦΜ του δικαιούχου στο οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός, ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στο λογαριασμό και πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση και η περίοδος κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί που αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024 και θα πρέπει να αναρτάται στην πλατφόρμα το συνολικό ποσό της δαπάνης.

10. Μπορώ να υποβάλλω τα αποδεικτικά κατανάλωσης ρεύματος που αφορούν στην περίοδο επιδότησης σταδιακά;

Η υποβολή των στοιχείων των δαπανών που προκύπτουν από τους λογαριασμούς που αφορούν στην περίοδο επιδότησης δύναται να γίνει σταδιακά, κατά την έκδοση του εκάστοτε λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει, έως και 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα στοιχεία για το σύνολο των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί για την παροχή του και αφορούν σε κατανάλωση της περιόδου ενίσχυσης.

