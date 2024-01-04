Η ελληνική οικονομία δεν έχει λύσει όλα της τα προβλήματα επισημαίνει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Ένα από τα μεγαλύτερα εξ αυτών είναι η φοροδιαφυγή: η παραοικονομία στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 30% - και αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση χρέους της χώρας.



«Το δηλωθέν εισόδημα ανήλθε σε 84,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση έφτασε τα 132 δισεκατομμύρια ευρώ. Γεγονός που σημαίνει ότι εισοδήματα αξίας μεγαλύτερης των 48 δισεκατομμυρίων ευρώ πρέπει να παρέκαμψαν την εφορία», παρατηρεί η Handelsblatt, προσθέτοντας επιπλέον πως «ως εκ τούτου το κράτος χάνει περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους εισοδήματος».



Αποσκοπώντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής η ελληνική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει και την εκτέλεση συναλλαγών αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ με μετρητά. «Από τον Ιανουάριο αυστηροποιήθηκαν και οι σχετικές ποινές και εφ’ εξής θα ισούνται με το διπλάσιο της συναλλαγής άνω των 500 ευρώ».



Ένα σημαντικό όπλο στη διάθεση της κυβέρνησης είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, η ΤΝ θα συμβάλλει για παράδειγμα «στον εντοπισμό ασυνήθιστων συναλλαγών και δυναμικών σχέσεων μεταξύ των φορολογούμενων» και τα συλλεχθέντα στοιχεία θα διευκολύνουν ακολούθως τη διενέργεια στοχευμένων φορολογικών ελέγχων.



Το κράτος θέλει να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη «και για τον εντοπισμό αποκλίσεων ανάμεσα στο δηλωθέν εισόδημα και τον τρόπο ζωής» του εκάστοτε πολίτη, το οποίο θα μπορεί να επιτευχθεί με την αξιολόγηση στοιχείων από πηγές όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επομένως, όποιος κάτοικος της Ελλάδας θέλει να ποζάρει στο Instagram με σπορ αυτοκίνητα ή στην πισίνα του, ίσως χρειάζεται να αναλογιστεί το κατά πόσο μία τέτοια εικόνα συμβαδίζει με τη φορολογική του δήλωση», καταλήγει η γερμανική εφημερίδα.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

