ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,4% η ανεργία τον Νοέμβριο 2023

Στο επίπεδο του 9,4% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2023 έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,9% τον Νοέμβριο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,4% τον Οκτώβριο του 2023, ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.161.930 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 12.025 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 (0,3%) και μείωση κατά 87.722 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023 (-2,1%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 429.806 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 130.997 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 (-23,4%) και κατά 12.156 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023 (-2,8%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.198.315, σημειώνοντας αύξηση κατά 91.820 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 (3,0%) και κατά 97.602 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023 (3,1%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.