Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου (RND) στην Αθήνα, Γκερντ Χέλερ, «κατά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και την επακόλουθη κρίση χρέους ο δείκτης της Αθήνας Athex Composite έπεσε από τις 5.000 στις 420 μονάδες. Όμως πέρσι […] ο δείκτης παρουσίασε κέρδη 39,1% - καταγράφοντας έτσι μία από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

[…] Όσοι πήραν στις αρχές του περασμένου έτους μετοχές της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας Aegean Airlines ή της Τράπεζας Πειραιώς στο χαρτοφυλάκιό τους υπερδιπλασίασαν την επένδυσή τους, ενώ οι μετοχές του ομίλου Μυτιληναίος και του ομίλου ΤΙΤΑΝ αυξήθηκαν κατά 80% περίπου».Για το 2024 δεν αναμένεται ύφεση. «Η κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη της τάξεως του 2,9% - η εκτιμώμενη μέση ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναμένεται στο 1,2%. […] Ακόμη, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα διαπραγματεύονται σε υψηλότερες τιμές από εκείνες των συγκρίσιμων ιταλικών τίτλων».Μάλιστα, «οι αναλυτές εκτιμούν πως για το 2024 υπάρχουν. Διότι παρά τις πολύ καλές επιδόσεις του περασμένου έτους οι ελληνικές μετοχές είναι σε σχετικά οικονομικές τιμές», συνεχίζει ο ρεπόρτερ του RND.Σημαντική άνοδο παρουσίασε και ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος αυξήθηκε κατά 65% το 2023. «Ωστόσο, ο δείκτης P/E (δείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή) των τεσσάρων συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων – δηλαδή της Alpha Bank, της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.) – βρίσκεται μόλις στο 5,2 κατά μέσο όρο. Προσφάτως, οι αναλυτές της Deutsche Bank αύξησαν τις τιμές στόχους για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες – κατά 50% για τη Eurobank, 45% για την Alpha Bank και την Ε.Τ.Ε. και 30% για την Τράπεζα Πειραιώς».Όπως επισημαίνει το γερμανικό δίκτυο, «οι σημαντικότερες ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται και στη Γερμανία. Όμως η περιορισμένη ρευστότητα επηρεάζει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Για τους ιδιώτες επενδυτές υπάρχουν και εναλλακτικές όπως αμοιβαία κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης, όπως είναι το Hellas Opportunities Fund και το Eurobank Equity - Greek Equities Fund.[…] Όποιος επενδύει σε ελληνικές μετοχές θα πρέπει πάντως να συνεκτιμά και το συνεπαγόμενο ρίσκο που αναλαμβάνει», τονίζει το RND, υπενθυμίζοντας πως «στο παρελθόν το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν απέφερε στους επενδυτές πάντοτε μόνο μεγάλα κέρδη, αλλά και σημαντική ζημία».

