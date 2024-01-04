Ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψε το 2023 η επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, συνολικά 28.174.150 επιβάτες χρησιμοποίησαν τον αερολιμένα της πρωτεύουσας στο δωδεκάμηνο, «σπάζοντας» για πρώτη φορά το φράγμα των 28 εκατομμυρίων επιβατών και ξεπερνώντας κατά πολύ το αντίστοιχο προηγούμενο ρεκόρ του 2019 που ήταν 25,57 εκατομμύρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ρεκόρ του 2019 είχε ήδη σπάσει από τον Νοέμβριο καθώς η επιβατική κίνηση μέσα στο 2023 παρουσίασε εκρηκτική άνοδο και κάθε μήνας δημιουργούσε και ένα νέο ρεκόρ.

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 1,86 εκατ., αυξημένη κατά 17,1% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και αυξημένη κατά 13,6% σε σχέση με το προπανδημικό έτος 2019. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 11,9% και 19,4% αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το 2019, τόσο οι επιβάτες εσωτερικού όσο και οι διεθνείς επιβάτες παρουσίασαν άνοδο κατά 20,8% και 10,7% αντίστοιχα.

Συνολικά, η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του έτους 2023 ανήλθε σε 28,17 εκατ., αυξημένη κατά 24% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και κατά 10,2% σε σύγκριση με το 2019. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 18,9% και 26,4% αντίστοιχα, ενώ παρουσίασαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019, κατά 13,3% και 8,8% αντίστοιχα.

Πτήσεις

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2023, ο αριθμός των πτήσεων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε σε 241.604, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 13,2% σε σχέση με το 2022 και 7,1% σε σύγκριση με το 2019. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,4% και 18,1% σε σχέση με το 2022, και αντίστοιχα κατά 10,5% και 4,6% σε σύγκριση με το 2019.

