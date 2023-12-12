Περίπου 20.000 φορολογουμένους θα καλέσει πολυ σύντομα για διευκρινίσεις η εφορία, καθώς κατά την μεγάλη διασταύρωση 80 εκατ. δεδομένων σε 3,8 εκατ. φορολογικές δηλώσεις του 2022 με ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ εσόδων και δαπανών.

Αυτο δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προσθέτοντας οι αυτές οι 20.000 περιπτώσεις - ελευθέρων επαγγελματιών αλλα και μισθωτών- εμφανίζουν μεγάλες διαφορές πάνω από 30- 40 χιλιάδες ευρω ετησίως.

Ο κ. Πιτσιλής επεσήμανε οτι το οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ενισχύεται διαρκώς με διάφορα μέσα ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις και σε άλλες χώρες.

Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, συνολικά διασταυρώθηκαν 80 εκατ. δεδομένα σε 3,8 εκατ. φορολογικές δηλώσεις του 2022 με ετήσια οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

Συνολικά εντοπίστηκαν 440.000 φορολογούμενοι με αποκλίσεις, εκ των οποίων οι 420.000 είχαν μικρές διαφορές και ενδεχομένως να ελεγχθούν σε δεύτερη φάση.

Πηγή: skai.gr

