Χρηματιστήριο: Πτώση 0,48%- Στα 72,61εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,48%- Στα 72,61 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.301,34 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κρατά τα επίπεδα των 1.300 μονάδων, εν μέσω σημαντικής υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.291.525 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+6,84%), της Viohalco (+4,54%), της Lamda Development (+2,44%) και του ΟΤΕ (+2,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-3,09%), της Πειραιώς (-2,61%), της Εθνικής (-2,35%) και της ΔΕΗ (-1,79%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Βank και η Eurobank, διακινώντας 4.160.473 και 1.915.631 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 11,29 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 67 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου +9,38% και Elvalhalcor +6,84%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -8,33% και Χαϊδεμένος -8,22%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ:21,2500 -0,23%

ALPHA BANK:1,5435 -0,23%

AEGEAN AIRLINES: 11,4800 +1,06%

VIOHALCO:5,5300 +4,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:13,1000 -0,30%

ΔΕΗ:11,5000 -1,79%

COCA COLA HBC:26,6300 +0,49%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ:2,5650 -1,72%

ΕΛΠΕ:7,3000 +0,14%

ELVALHALCOR:2,0300 +6,84%

ΕΘΝΙΚΗ:6,2400 -2,35%

ΕΥΔΑΠ:5,9500 -3,09%

EUROBANK:1,6050 -1,47%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:5,5000 -1,43%

LAMDA DEVELOPMENT:7.1300 +2,44%

MOTOR OIL:24,0200 +0,08%

JUMBO: 24,6600 -1,75%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:37,0400 -0,32%

ΟΛΠ:23,3500 +0,65%

ΟΠΑΠ:15,6100 +0,39%

ΟΤΕ:13,4000 +2,06%

AUTOHELLAS:13,0200 +1,24%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,2100 -2,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:8,2000 -0,97%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:15,9800 -0,56%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

