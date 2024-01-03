Χρηματιστήριο: Πτώση 0,48%- Στα 72,61εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κρατά τα επίπεδα των 1.300 μονάδων, εν μέσω σημαντικής υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.301,34 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.291.525 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+6,84%), της Viohalco (+4,54%), της Lamda Development (+2,44%) και του ΟΤΕ (+2,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-3,09%), της Πειραιώς (-2,61%), της Εθνικής (-2,35%) και της ΔΕΗ (-1,79%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Βank και η Eurobank, διακινώντας 4.160.473 και 1.915.631 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 11,29 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 67 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου +9,38% και Elvalhalcor +6,84%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -8,33% και Χαϊδεμένος -8,22%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ:21,2500 -0,23%

ALPHA BANK:1,5435 -0,23%

AEGEAN AIRLINES: 11,4800 +1,06%

VIOHALCO:5,5300 +4,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:13,1000 -0,30%

ΔΕΗ:11,5000 -1,79%

COCA COLA HBC:26,6300 +0,49%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ:2,5650 -1,72%

ΕΛΠΕ:7,3000 +0,14%

ELVALHALCOR:2,0300 +6,84%

ΕΘΝΙΚΗ:6,2400 -2,35%

ΕΥΔΑΠ:5,9500 -3,09%

EUROBANK:1,6050 -1,47%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:5,5000 -1,43%

LAMDA DEVELOPMENT:7.1300 +2,44%

MOTOR OIL:24,0200 +0,08%

JUMBO: 24,6600 -1,75%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:37,0400 -0,32%

ΟΛΠ:23,3500 +0,65%

ΟΠΑΠ:15,6100 +0,39%

ΟΤΕ:13,4000 +2,06%

AUTOHELLAS:13,0200 +1,24%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,2100 -2,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:8,2000 -0,97%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:15,9800 -0,56%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

