Ο οίκος Scope Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα με σταθερές προοπτικές

Αμετάβλητο στο ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές άφησε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, Scope Ratings, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον περασμένο Αύγουστο.

O Scope, ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφέρει ότι δεν προχώρησε σε νέα πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας μετά τον έλεγχο που κάνει κάθε εξάμηνο για να διαπιστώσει αν έχουν υπάρξει αλλαγές που θα είχαν αντίκτυπο στο αξιόχρεο.

O οίκος σημειώνει ότι η αξιολόγηση στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας παρακολούθησης δεν αποτελεί πιστοληπτική αξιολόγηση ούτε υποδηλώνει την πιθανότητα ότι θα προχωρήσει σε πιστοληπτική αξιολόγηση βραχυπρόθεσμα.

Αναφορικά με τους βασικούς παράγοντες της αξιολόγησης της Ελλάδας αναφέρει ότι το αξιόχρεό της ΒΒΒ- υποστηρίζεται από πολλά ισχυρά πιστωτικά δεδομένα.

Πρώτον, την αυξημένη θεσμική στήριξη της Ευρώπης μετά την κρίση της Covid-19, με τη μορφή εντυπωσιακών παρεμβάσεων στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που δείχνουν μία πιο διαρκή νομισματική στήριξη της Ελλάδας.

Η επίτευξη από την Ελλάδα της επενδυτικής βαθμίδας έχει ενισχύσει τη σταθερότητα της στήριξης του Ευρωσυστήματος στα ελληνικά ομόλογα.

Επιπλέον, ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ και το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης βρίσκονται σε τροχιά βελτίωσης τα τελευταία χρόνια, ενισχυμένα από την οικονομική ανάκαμψη και τον αυξημένο πληθωρισμό μαζί με την εκ νέου επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.

Τέλος, οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχουν μειώσει τους δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αύξησαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και κινητοποίησαν ιδιωτικές επενδύσεις, περιορίζοντας τις συνδεόμενες με τις αδυναμίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στενότητες και αντισταθμίζοντας τις ιστορικά χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο Scope αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα έχει μία συγκριτικά ισχυρή ανάπτυξη 2,2% το 2024 και 2,3% το 2025 έναντι εκτιμώμενης ανάπτυξης 2,1% το περασμένο έτος. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να παραμείνει εύρωστη, εν μέσω επιβράδυνσης των πληθωριστικών πιέσεων και ενισχυμένων επιδόσεων της αγοράς εργασίας, ενώ η πρόσφατη χαλάρωση των χρηματοδοτικών συνθηκών αναμένεται να στηρίξει μία αύξηση των επενδύσεων.

Ένα ευνοϊκότερο διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένης της ανάκαμψης της ζήτησης από τους Ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους της, αναμένεται επίσης να εμπεδώσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας.

Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί περίπου στο 140% το 2028 (από το 160% που εκτιμάται για το τέλος του 2023), ενισχυμένος από διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια, τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα αντισταθμίσουν την παράλληλη αύξηση του βάρους από τις πληρωμές τόκων.

Ο Scope αναφέρει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας περιορίζεται από:

Πρώτον, το χρέος που εξακολουθεί να είναι υψηλό. Μία σταδιακή εξασθένιση της ευνοϊκής διάρθρωσης του χρέους μπορεί να αποτελέσει πρόκληση μεσοπρόθεσμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα χρηματοδοτείται από τις ιδιωτικές αγορές, κάτι που αυξάνει το μέσο κόστος χρηματοδότησης, περιορίζει τη μέση διάρκεια του χρέους και σταδιακά αυξάνει το ποσοστό του ιδιωτικού χρέους.

Δεύτερον, παραμένουν αδυναμίες στον τραπεζικό τομέα.

Τέλος, διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες, όπως ο συγκρατημένος μεσοπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης, η υψηλή (αν και ταχέως μειούμενη) ανεργία, ένας αδύναμος εξωτερικός τομέας και μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές προκλήσεις αποτελούν πιστωτικούς περιορισμούς.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την άποψη του Scope ότι οι κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις παραμένουν ισορροπημένοι.

Α.Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

