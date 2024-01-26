Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,59% και κλείσιμο με τζίρο στα 82,71 εκατ. ευρώ

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 1.360 μονάδων, σε επαφή με τα υψηλά 10 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.360,89 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,59%.

Αρχικά είχε υποχωρήσει έως και στις 1.346,43 μονάδες( -0,48%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,56 %, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 5,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 82,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.749.152 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,50%), της Viohalco (+2,81%), των ΕΛΠΕ (-2,37%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,89%), της Σαράντης (+1,65%) και της Τιτάν (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,37%), της Quest Συμμετοχών (-0,56%),, της Aegean (-0,34%) και της Motor Oil (-0,31%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.191.608 και 2.264.543 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,80 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ με 5,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 46 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +23,02% και Μουζάκης (κ) +9,56%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού -9,09% και Trastor -8,51%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 23,3500 +1,52%

ALPHA BANK: 1,6100 +0,91%

AEGEAN AIRLINES: 11,7400 -0,34%

VIOHALCO: 6,2300 +2,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,8400 +1,32%

ΔΕΗ: 12,3000 +0,24%

COCA COLA HBC:27,4600 +1,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,3300 +2,37%

ELVALHALCOR: 2,3000 +5,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8540 +0,06%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -1,37%

EUROBANK: 1,7650 +1,35%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3000 -0,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8900 +0,15%

MOTOR OIL: 25,9200 -0,31%

JUMBO: 26,6000 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,8800 -0,05%

ΟΛΠ:24,5000 +0,62%

ΟΠΑΠ: 16,2000 +0,12%

ΟΤΕ: 13,0300 +0,46%

AUTOHELLAS:13,6400 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4580 +0,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,6400 +1,65%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,1000 +1,89%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

