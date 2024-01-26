Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,59% και κλείσιμο με τζίρο στα 82,71 εκατ. ευρώ

Λογαριασμός
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.360,89 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,59%.

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 1.360 μονάδων, σε επαφή με τα υψηλά 10 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.360,89 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,59%.

Αρχικά είχε υποχωρήσει έως και στις 1.346,43 μονάδες( -0,48%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,56 %, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 5,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 82,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.749.152 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,50%), της Viohalco (+2,81%), των ΕΛΠΕ (-2,37%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,89%), της Σαράντης (+1,65%) και της Τιτάν (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,37%), της Quest Συμμετοχών (-0,56%),, της Aegean (-0,34%) και της Motor Oil (-0,31%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.191.608 και 2.264.543 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,80 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ με 5,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 46 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +23,02% και Μουζάκης (κ) +9,56%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού -9,09% και Trastor -8,51%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 23,3500 +1,52%

ALPHA BANK: 1,6100 +0,91%

AEGEAN AIRLINES: 11,7400 -0,34%

VIOHALCO: 6,2300 +2,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,8400 +1,32%

ΔΕΗ: 12,3000 +0,24%

COCA COLA HBC:27,4600 +1,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,3300 +2,37%

ELVALHALCOR: 2,3000 +5,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8540 +0,06%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -1,37%

EUROBANK: 1,7650 +1,35%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3000 -0,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8900 +0,15%

MOTOR OIL: 25,9200 -0,31%

JUMBO: 26,6000 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,8800 -0,05%

ΟΛΠ:24,5000 +0,62%

ΟΠΑΠ: 16,2000 +0,12%

ΟΤΕ: 13,0300 +0,46%

AUTOHELLAS:13,6400 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4580 +0,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,6400 +1,65%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,1000 +1,89%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

