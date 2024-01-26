Αυξήθηκαν τα δάνεια και οι καταθέσεις τον Δεκέμβριο

Ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ η αύξηση των καταθέσεων νοικοικυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα το συνολικό τους απόθεμα να διαμορφωθεί το 2023 στα 146,6 δισ. ευρώ, από 141,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2022.

Παράλληλα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αύξηση κατά 3, 292 δισ . ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 747 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 1,6% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2, 650 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 625 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 642 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 122 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 6,3 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο έναντι μείωσης κατά 900 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,1% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, μείωση κατά 1.060 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -14,6% από -8,3% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3,894 δις. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 792 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα , o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα να σε 3,6% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2023, ήταν θετική κατά 3, 799 δις ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 777 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 6,9% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 5,9% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.,8 81 δις ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 85 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 15,7% από 13,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 919 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 692 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, θετική κατά 1 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Δεκέμβριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,0% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Δημοσίου, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Δεκέμβριο του 2023, ήταν αρνητική κατά 1, 118 δις . ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 572 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 0,7% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

