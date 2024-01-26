Χατζηδάκης: Κανόνες αποτελεσματικότητας για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του

«Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του, το οποίο θέλουμε να βασιστεί σε κανόνες αποτελεσματικότητας και προσφοράς προς το Δημόσιο και το κοινωνικό σύνολο», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση της ΕΤΑΔ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η γενική γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Νάγια Κόλλια, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρόεδρος της ΕΤΑΔ Γρηγόρης Αναστασιάδης και η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ηρώ Χατζηγεωργίου.

Ειδικά δε για την ΕΤΑΔ σημείωσε: «Η ακινησία δεν οδηγεί πουθενά και αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα», προσθέτοντας ότι ενώ έγιναν σημαντικές προσπάθειες στο παρελθόν αλλά και πιο πρόσφατα για την ανάταξη και βελτίωση της κατάστασης, ωστόσο υπάρχουν πολλά που δεν πάνε κατ’ ευχήν.

Εξειδικεύοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα προχωρήσουν άμεσα ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

- Θα ψηφιστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους νέος νόμος για το υπερταμείο και τις θυγατρικές του, με στόχο οι θυγατρικές να λειτουργούν σαν «μικρές ΔΕΗ».

«Θα εισηγηθούμε στη Βουλή να προσλαμβάνονται τα στελέχη της διευθυντικής ομάδας και από τον ιδιωτικό τομέα, με διαδικασίες διαγωνισμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει ο τρόπος που θα γίνονται οι προσλήψεις ώστε να υπάρχει μεν η εμπλοκή του ΑΣΕΠ, αλλά όχι οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Θα υπάρξουν αλλαγές και στις διαδικασίες της καθημερινής λειτουργίας. Θα προχωρούν όλα με διαφάνεια αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα».

- Ειδικά για την ΕΤΑΔ, θα προχωρήσουν ταχύτερα οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακίνητα που προσφέρονται και είναι πιο ώριμα προς εκμετάλλευση και στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα. Επίσης θα γίνουν οργανωτικές αλλαγές προκειμένου να δημιουργηθούν ξεχωριστές διευθύνσεις για τα μεγάλα και ώριμα ακίνητα και για τις επιμέρους μικρότερες παραχωρήσεις.

«Δεν μπορεί να γίνει μια νέα αρχή χωρίς ταχείες διαδικασίες», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Οι μέθοδοι που προτείνουμε έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία διεθνώς και στην Ευρώπη. Αν οι κανόνες τεθούν και εφαρμοστούν σωστά, είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια θα έχει θετικά αποτελέσματα».

Πηγή: skai.gr

