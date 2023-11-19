Εικονογραφημένο οδηγό με δέκα σημεία που πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις στη διαφήμιση προσφορών, εκπτώσεων και μειώσεων στις τιμές εξέδωσε ο ΣΕΒ με πρακτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που επιτρέπονται σε μια εμπορική επικοινωνία αλλά και εκείνα που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων παρουσιάζει σήμερα τον «Δεκάλογο», ο οποίος πρόκειται να ανακοινωθεί επίσημα μεθαύριο Τρίτη σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών (ΕΣΑ). Η εκδήλωση πραγματοποιείται ενόψει της Black Friday και της Cyber Monday που ακολουθεί, οπότε τα μηνύματα εμπορικής επικοινωνίας για εκπτώσεις και προσφορές πολλαπλασιάζονται.

Ο Οδηγός απαντά μεταξύ άλλων στα ερωτήματα:

*Πώς πρέπει να σχεδιάζεται μια καμπάνια μάρκετινγκ ή μια εκστρατεία μείωσης τιμών;

*Ποια είναι η «σωστή» τιμή;

*Τι πρέπει να αναγράφεται στο «ταμπελάκι» πάνω στο προϊόν ή στο ράφι;

*Επιτρέπονται οι εκπτώσεις «διαρκείας»;

*Δίνουν οι επιχειρήσεις τις σωστές πληροφορίες στους καταναλωτές, ώστε αυτοί να οδηγούνται σε επωφελείς, για τους ίδιους, αγορές;

Για παράδειγμα, επισημαίνεται ότι ο ισχυρισμός «έως και» μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητικός αν δεν ανταποκρίνεται στους πραγματικούς όρους της προσφοράς ενώ δηλώσεις όπως «η έκπτωση υπολογίζεται στο ταμείο» ή «η έκπτωση περιλαμβάνεται στην τιμή» δεν επιτρέπονται.

Στόχος είναι αφενός να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και αφετέρου να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών. «Η εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και αγοράς στηρίζεται στη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ από την πλευρά τους, οι καταναλωτές είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και πώς να τα προφυλάξουν, είτε επιλέγουν φυσικό είτε ψηφιακό κατάστημα για τις αγορές τους», επισημαίνει ο ΣΕΒ.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, εξέδωσε Εικονογραφημένο Οδηγό τον Μάϊο του 2023 για τη σωστή επικοινωνία των ανακοινώσεων μείωσης τιμής και 2η έκδοση τον Σεπτέμβριο με περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες προς τις επιχειρήσεις (η έκδοση του Σεπτεμβρίου.

Δείτε τον οδηγό

Δέκα σημεία προσοχής του ΣΕΒ για σωστές εκπτώσεις και συνειδητές επιλογές:

1. Περιλαμβάνονται σωστά όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις μειώσεις τιμών;

Πρέπει να αναγράφεται καθαρά η αρχική και η τελική τιμή. «Αρχική» τιμή, είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών.

2. Ανταποκρίνεται η προσφορά/έκπτωση στην πραγματικότητα;

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η προτεινόμενη λιανική τιμή ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της έκπτωσης.

3. Παρουσιάζεται η προσφορά/έκπτωση απλά και κατανοητά;

Απαγορεύεται να παρέχονται σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες με μικρή γραμματοσειρά και με μη ξεκάθαρο ή εμφανή τρόπο.

4. Αναφέρονται ρητά τα οφέλη για τον καταναλωτή;

Δηλώσεις όπως «η έκπτωση υπολογίζεται στο ταμείο» ή «η έκπτωση περιλαμβάνεται στην τιμή» δεν επιτρέπονται.

5. Χρησιμοποιείται σωστά η λέξη «δωρεάν»;

Εκτός από ταχυδρομικά τέλη, κόστος τηλεφωνικής κλήσης, αποστολής γραπτού μηνύματος ή κόστος παράδοσης ή μετακίνησης, ο καταναλωτής δεν επιτρέπεται να επιβαρυνθεί με άλλα κόστη, όπως κόστος συσκευασίας.