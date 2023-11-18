Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24 Νοεμβρίου

Συνολικά 78.005.851 ευρώ θα καταβληθούν σε 92.289 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ σε 1.060 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
- στις 21 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 13.005.851 ευρώ σε 29.229 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 23 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
