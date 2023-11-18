«Το κράτος θα πηγαίνει στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο κράτος». Αυτός είναι ο στόχος της καινοτόμου δράσης που θα «τρέξει» πιλοτικά ο e-ΕΦΚΑ και, σε πρώτη φάση, θα αφορά ασφαλισμένους του Δημοσίου οι οποίοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από τον φορέα έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης για τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν.

Πρόκειται για μία νέα πρωτοβουλία με προληπτικό χαρακτήρα η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2024 και αρχικά θα απευθύνεται σε εν δυνάμει συνταξιούχους του Δημοσίου. Με τη νέα υπηρεσία επιδιώκεται να κινητοποιηθούν έξι μήνες νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο συνταξιοδότησης οι πρώτοι 1.000 ασφαλισμένοι του Δημοσίου, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, ώστε να αξιοποιήσουν αυτούς τους μήνες για να συγκεντρώσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μην παρατηρούνται φαινόμενα καθυστέρησης της απονομής των συντάξεων λόγω ελλείψεων στον συνταξιοδοτικό φάκελο.

Τη διαδικασία ενημέρωσης θα αναλάβει ο ενιαίος αριθμός εξυπηρέτησης 1555 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων και θα αναβαθμιστεί το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών, με την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει με τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κώστα Μενουδάκο και επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας με στόχο τη διασφάλιση της δέουσας προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν δυνάμει συνταξιούχων οι οποίοι θα ενημερώνονται από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο λειτουργίας της νέας, καινοτόμου δράσης την οποία αναπτύσσει.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του φορέα, μετά την πιλοτική εφαρμογή θα εξεταστεί πιθανή επέκταση της δράσης και σε άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων, ακόμα και σε υποψήφιους συνταξιούχους με διαδοχική ασφάλιση, καθώς θεωρούν ότι θα ωφεληθούν από αυτή την προληπτική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση των συντάξεων του Δημοσίου έχει επιταχυνθεί σημαντικά και τα αποτελέσματα που καταγράφονται κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, χάρη και στο ηλεκτρονικό Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (e-ΔΑΥΚ), το οποίο εισάγει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στην πληροφόρηση που ενσωματώνει αναφορικά με τον χρόνο ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων και ενισχύει ακόμα περισσότερο το στοιχείο της αυτοματοποίησης στη διαδικασία απονομής των συντάξεων του δημοσίου τομέα με την προσθήκη νέων πεδίων, ενώ αναδεικνύεται σε πολύτιμο «εργαλείο» για την ταχεία βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης και, κατ’ επέκταση, για τη σύντμηση του χρόνου έκδοσης των κύριων συντάξεων στο Δημόσιο.

Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προσπάθεια που καταβάλλει για την εξάλειψη όλων των συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων και την ολοκλήρωση του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού του. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί δύο μεγάλα πρότζεκτ.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η πρώτη ψηφιακή υποδομή-πυλώνας, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποτελέσει το κανάλι διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων, τις υφιστάμενες εφαρμογές και τα μητρώα της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα, θα ενοποιηθούν οι 88 διαφορετικές βάσεις δεδομένων του e-ΕΦΚΑ σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που θα επικοινωνεί και με τα συστήματα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων. Έτσι, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει σε τι στάδιο βρίσκεται η σύνταξή του και οι υπάλληλοι, από την πλευρά τους, θα μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους καθώς θα έχουν όλοι πρόσβαση στο ίδιο σύστημα και στα ίδια δεδομένα.

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια θα διαδραματίσει η αναβάθμιση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Το έργο αυτό προβλέπει την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών με την ψηφιοποίηση των ενσήμων και πριν από το 2002. Με την ολοκλήρωσή του, ο πολίτης θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα και πρόσβαση στο ασφαλιστικό του βιογραφικό, θα μπορεί δηλαδή να βλέπει ηλεκτρονικά όλα τα ένσημά του και τον χρόνο ασφάλισης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δηλώνει ότι η καινοτόμα υπηρεσία ειδοποίησης ασφαλισμένων από τον e-ΕΦΚΑ έξι μήνες πριν από τη σύνταξη αποτελεί ένα ακόμα δείγμα γραφής εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής.

«Με νέες υπηρεσίες, ανάπτυξη πολυκαναλικών λύσεων και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των ασφαλισμένων μας, αναβαθμίζουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βαρβέρης και σημειώνει ότι την ψηφιακή επανάσταση, η οποία συντελείται τα τελευταία χρόνια στον φορέα, ακολουθεί η επανάσταση της - επί της ουσίας - ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, αφού, για πρώτη φορά, ο e-ΕΦΚΑ επικοινωνεί με τον υποψήφιο συνταξιούχο και τον ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει με στόχο την τάχιστη απονομή της σύνταξής του.

